Bourges : des places disponibles pour devenir aide-soignant

C'est cuit pour la rentrée de septembre, mais une seconde chance vous est offerte en janvier dont le recrutement se poursuit jusqu'au 25 octobre pour l'IFAS de Bourges (Institut de Formation d'Aide-Soignant). La sélection se fait sur dossier puis sur entretien, mais il n'y a pas de diplôme exigé. On le sait, c'est un métier difficile, mais les 40 places d'aides-soignants offertes à la formation en septembre ont trouvé preneurs, et quarante places sont à nouveau ouvertes à Bourges pour la rentrée de janvier. Une formation qui dure 12 mois : " Il y a effectivement une attractivité de ces métiers qui est questionnée " reconnait Isabelle Auger, directrice de l'IFAS de Bourges. " Mais nous assumons deux rentrées dans l'année avec une capacité d'accueil qui est accrue. Auparavant, à Bourges, nous proposions 66 places en septembre. Aujourd'hui, c'est deux fois 40 places en septembre et janvier. On arrive à faire le plein, donc il y a encore un intérêt sur ce métier."

Isabelle Auger, directrice de l'IFAS de Bourges (premier plan) et Lydie Luquet, coordinatrice pédagogique © Radio France - Michel Benoit

Seul pré-requis pour cette formation : avoir plus de 17 ans. Les qualités recherchées sont évidemment l'empathie, la bienveillance mais aussi des aptitudes écrites et orales. Des bases aussi en arithmétique : " Rien d'insurmontable " rassure . Lydie Luquet, coordinatrice pédagogique à l'IFAS de Bourges. " En arithmétique, on exige juste quelques notions de base parce que nous allons leur apprendre quelques gestes techniques comme savoir calculer une diurèse par exemple." Une formation qui accorde une grande place aux stages : " C'est une formation en alternance " rappelle Isabelle Auger. " Vingt-deux semaines en formation à l'institut et vingt-deux semaines sur le terrain dans les services de soin. C'est un parcours individualisé que l'on construit et les élèves peuvent diversifier l'approche du métier grâce à ces stages et apprécier ce qui leur correspond le plus pour leur future affectation. Un fait important : depuis cette année, la formation est également possible en apprentissage. Nous proposons huit places en apprentissage. Cela peut convaincre également d'autres candidats."

Aurélie est embauchée en CDI à l'issue de sa formation dans un centre médico social pour enfants handicapés. © Radio France - Michel Benoit

Aurélie, 30 ans, vient de terminer sa formation. La jeune femme a beaucoup apprécié ces stages qui permettent vraiment de savoir si on est fait pour ce métier exigeant : " J'ai aimé car j'ai effectué ces stages dans des services très divers : je suis allée en Ehpad, un stage aussi en psychiatrie jeunes adultes, un stage en salle de réveil, et un autre en infectiologie." Aurélie est déjà embauchée en CDI depuis le 1er septembre dans un centre médico social, auprès d'enfants handicapés. Elle est consciente des contraintes du métier, mais l'aborde sereinement : " C'est sûr, on travaille un weekend sur deux, parfois plus, mais on le sait en arrivant. Et dans chaque métier, il y a des contraintes. Effectivement, il faut avoir les qualités nécessaires pour ce métier. On ne peut pas le faire par dépit. Je suis contente aujourd'hui, car on est utile. C'est un beau métier." Dans le Cher, des formations d'aide-soignant sont également proposées sur Vierzon et Saint-Amand-Montrond. Vous pouvez vous renseigner ici