Bourges : "Il y a un problème spécifique à l'hôpital " affirme le maire, Yann Galut

Cette lettre est co-signée par l'ensemble des parlementaires du Cher, par le président du département, le président de l'association des maires et les maires de Vierzon et St-Amand-Montrond. Les élus réclament que le ministère lance un audit externe pour trouver des solutions aux problèmes récurrents que rencontre le centre hospitalier Jacques Coeur, et notamment aux urgences, dont le SMUR ne peut parfois pas fonctionner, faute de médecins. Ce fut le cas dans la nuit du 28 au 29 janvier. C'était déjà arrivé en octobre et cela a failli se reproduire le 14 février. Pour le maire de Bourges, trop c'est trop : " Il y a un problème de fond mais il y a aussi un problème spécifique aux urgences " assène le maire de Bourges, Yann Galut. " Et moi, ce qui m'interpelle en tant que maire de Bourges, c'est que ce problème dans la région Centre, n'existe qu'aux urgences de l'hôpital de Bourges, donc on a une situation exceptionnelle et spécifique."

Le maire de Bourges, Yann Galut © Radio France - Michel Benoit

Trop de postes vacants, des départs même, de médecins vers des hôpitaux plus petits comme Vierzon ou St-Amand-Montrond. En coulisses, on met en cause le management et la direction des ressources humaines, d'où cette demande d'audit afin de mettre au jour les différents soucis : " C'est l'audit qui pointera les causes de cette situation " poursuit le maire de Bourges. " Je souhaite qu'un avis extérieur puisse se prononcer en écoutant tout le monde : les syndicats, la direction, les médecins, le personnel, les élus, pour qu'on sorte enfin de cette situation. Mon objectif, c'est que les Berruyères et les Berruyers aient le même de niveau de service et de protection que l'ensemble des habitants de la région Centre. " Sans compter que l'appel à des médecins vacataires aux urgences est facturé 1.400 euros par jour auxquels s'ajoutent les différents frais de logement ou de transport... certains n'hésitent plus à parler de médecins mercenaires.