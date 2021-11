Bourges : interdiction de fumer devant les écoles

La cigarette occasionne 75.000 décès par an en France et les estimations sont de 106 décès chaque année à Bourges. Une initiative alors que s'achève le mois sans tabac. Cette interdiction est à la fois une décision de santé publique mais aussi environnementale. Plus question d'en griller une petite en attendant la sortie de votre enfant, devant son école. L'idée est de protéger les enfants du tabagisme passif, dès le plus jeune âge et de bannir le modèle qu'ils pourraient se faire d'un adulte fumeur : " On ne veut pas stigmatiser les fumeurs mais de protéger les enfants face aux addictions " explique Magali Bessard, première adjointe au maire de Bourges. " Les protéger du tabagisme passif et on veut débanaliser le geste de fumer, sans parler de l'aspect environnemental : un mégot met dix ans à se dégrader dans la nature et contient de nombreuses substances dangereuses." Un mégot pollue 500 litres d'eau.

Les élus et responsable de la ligue contre le cancer dans le Cher ont dévoilé symboliquement le marquage au sol devant l'école. © Radio France - Michel Benoit

Cette interdiction de fumer devant une école changera t-elle quelque chose pour un enfant dont un parent fume ? Le docteur Patrick Vincent, président de la ligue contre le cancer dans le Cher, le croit : " On espère que cela contribuera à créer un déclic chez certains parents fumeurs pour les inciter à arrêter. C'est l'intérêt des espaces sans tabac, outre l'aspect de prévention chez les plus jeunes " Une interdiction plutôt bien perçue par les parents : " Je trouve cela très bien, je suis pour à 100 % " confient ces mamans.

Des nouveaux marquages vont apparaître devant les écoles de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Il reste cependant quelques bougons : " Ben oui, je suis fumeur. Je viens d'ailleurs d'en fumer une. mais je respecterai cette interdiction à l'avenir, évidemment. Je préférerais qu'il y ait plus de stationnement pour les voitures parce que les enfants marchent sur la route à cause des gens qui se garent mal. Et on nous casse les pieds pour une cigarette. C'est malheureusement la France aujourd'hui " Cette interdiction sera étendue d'ici 2023 à toutes les écoles de Bourges et peut-être même aux abords des jeux d'enfants. La réflexion est déjà bien avancée, avoue Magali Bessard. Pour l'instant place à la pédagogie mais à terme, l'amende sera de 135 euros.