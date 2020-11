Bourges : l'association Oncoberry en sursis ?

Oncoberry propose aux victimes du cancer des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale comme des consultations psychologiques, un atelier socio esthétique ou des séances nutrition par exemple. Depuis sa création, il y a quatorze ans, l'association bénéficiait d'un financement de l'Agence Régionale de Santé, 135.000 euros par an, mais l'ARS a réorganisé son dispositif.

Marie-Ange Fontanille, coordinatrice de l'association Oncoberry © Radio France - Michel Benoit

Pour l'instant Oncoberry a trouvé environ 14.000 euros. On est donc encore loin du compte. 50.000 euros : c'est le minimum vital pour l'association. De quoi maintenir l'unique poste de la structure par lequel tout transite, celui de Marie-Ange Fontanille, coordinatrice d'Oncoberry : "C'est uniquement pour les frais de fonctionnement, frais de personnels et administratifs de l'association. En moyenne chaque année, Oncoberry vient en aide à 300 malades." Oncoberry propose entre autres soutiens, des séances de Shiatsu, de la sophrologie, organise des café-échanges, met en relation les malades avec des psychologues.

Anne se bat depuis deux ans contre un cancer du sein et bénéficie du soutien d'Oncoberry © Radio France - Michel Benoit

Une aide précieuse pour Anne, qui se bat depuis deux ans contre un cancer du sein : "Quand on découvre cette maladie, on est dans un tourbillon de traitements. On a besoin de sortir de cela, de rencontrer des gens qui vous redonnent goût à la vie. C'est primordial pour la guérison. J'apprécie notamment les cafés-échanges. On se sent moins seule et ça m'a permis de relativiser ma maladie. La socio-esthétique m'a également été très utile et bien sûr l'accompagnement pour le retour à l'emploi puisque je retravaille en mi-temps thérapeutique. Il y a aussi les psychologues. J'en fais bénéficier aussi mon mari et ma fille, Claire. Elle a douze ans et a perdu aussi sa grand-mère de cette maladie. Elle a donc fait un parallèle entre sa grand-mère et sa maman. Elle ne comprenait pas pourquoi aller parler à quelqu'un, mais un jour elle est sortie d'une consultation chez le psychologue en me disant qu'elle se sentait soulagée. J'ai compris tout de suite que ça lui faisait du bien."

Les foulées roses apportent chaque année un financement essentiel à Oncoberry © Radio France - Michel Benoit

Oncoberry peut compter sur les foulées roses qui chaque année lui permettent de financer ces soins de soutien. Et l'adhésion va devenir payante au 1er janvier pour renforcer la trésorerie : " Il y aura une cotisation annuelle de 20 euros, détaille Marie-Ange Fontanille. Cette adhésion donnera accès au patient à tout l'accompagnement proposé par Oncoberry : l'évaluation des besoins, le suivi du dossier et l'accès à tous les soins de support que l'on propose." L'association a également ouvert une cagnotte en ligne sur le site helloasso.com. Deux entreprises mécènes ont également répondu à son appel.