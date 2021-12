Bourges : l'hôpital Jacques Coeur recherche des bras pour faire face à l'afflux de malades

L'hôpital de Bourges espère convaincre des jeunes retraités ou des soignants qui auraient pris un congé sabbatique ou se seraient mis quelque temps en retrait... Toute bonne volonté est la bienvenue, d'autant que l'hôpital doit faire face à un assez fort absentéisme (9,5 % chez les infirmiers, contre 6 % habituellement). Il espère éviter ou retarder l'activation du plan blanc comme à Strasbourg, prochaine étape, si cet appel n'est pas suffisant : " On a un afflux de malades covid " confirme Elisabeth Velon, directrice des soins de l'hôpital Jacques Coeur. " Une augmentation également des consultations aux urgences et puis également pour les enfants des bronchiolites qui arrivent plus tôt que dans les années précédentes. On souhaiterait augmenter le nombre de lits covid en réanimation. On voudrait surtout ouvrir les deux lits sur les douze, qui sont fermés actuellement pour défaut de personnels."

Le centre hospitalier de Bourges se prépare à affronter la cinquième vague du covid © Radio France - Michel Benoit

Si des soignants pouvaient rejoindre le centre hospitalier Jacques Coeur, cela permettrait d'organiser des remplacements en cascades dans les services pour orienter des personnels notamment en réanimation. Le centre hospitalier a d'ailleurs déjà procédé à la fermeture partielle de trois services pour dégager du monde : " A ce jour, nous avons pu mettre en place des organisations qui permettaient de prendre en charge tous les patients du territoire " détaille Elisabeth Velon. " Pour autant, si on avait une vague qui s'accélérait, il serait beaucoup plus satisfaisant que l'on puisse bénéficier de ces lits supplémentaires." L'hôpital espère éviter ou retarder l'activation du plan blanc comme à Strasbourg, prochaine étape, si cet appel n'est pas suffisant.