Bourges : l'hôpital ouvre 13 lits pour les malades du cancer

Bourges, France

Depuis début juin, la prise en charge des malades du cancer est regroupée au 2eme étage de l'hôpital de Bourges, au lieu d'être éclatée comme précédemment en divers lieux. A la clef, l'ouverture de 13 lits spécialement réservés à l'oncologie. Et ça, c'est très important pour Asmaé El Bourachdi, l'un des deux médecins oncologues, recrutés par l'hôpital : " Auparavant on avait souvent recours aux lits de médecine de l'hôpital pour gérer une complication suite à un traitement du cancer, une aggravation de la maladie ou un affaiblissement général. l'ouverture de ces 13 lits nous permet une prise en charge globale et complète. Cela aura aussi un effet sur la qualité des soins et leur efficacité. Un patient qui supporte mal les effets secondaires du traitement sera mieux accompagné, alors que par le passé, il restait parfois chez lui et se présentait aux urgences en cas de problème. Ce n'était pas satisfaisant."

Asmaé El Bourachdi, l'un des deux nouveaux médecins oncologues recrutés par le centre hospitalier de Bourges. Elle arrive de l'hôpital Gustave Roussy en région parisienne. © Radio France - Michel Benoit

Asmaé El Bourachdi a quitté l'hôpital Gustave Roussy, en région parisienne, qui est pourtant une référence contre le cancer, pour venir avec son mari, lui aussi médecin, à Bourges. Cela a permis l'ouverture de ce service qui dispose désormais d'une salle de soins spacieuse pour préparer les traitements des patients dans de meilleures conditions : " Les chimiothérapies, ce sont des produits nominatifs, détaille le docteur Abdallah Maakaroun, chef de service, et donc il est important que chaque patient reçoive bien le produit qui lui est destiné. Cette salle de soins est plus spacieuse et offre donc de meilleures conditions pour les infirmières qui préparent ces traitements. C'est mieux pour la sécurité des patients et celle de nos personnels. Cela réduit le risque de confusion. "

La salle de soins plus spacieuse offre de meilleures conditions aux infirmières pour préparer les traitements. © Radio France - Michel Benoit

Le service compte 4 médecins et propose une prise en charge complète pour les malades grâce à une coordination des soins assurée par une infirmière. A charge pour elle de prendre les rv pour le patient avec tous les intervenants pour être plus efficace : " Cela peut être un rendez-vous chez un cardiologue, explique Karine Loubié, l'une des infirmières du service, le rv avec le chirurgien pour l'implantation du dispositif dans lequel on va injecter la chimiothérapie. Orienter les patients vers les différents intervenants comme la prothésiste capillaire si le traitement provoque la chute des cheveux, les orienter vers l'assistante sociale si on a besoin des aides, la psychologue."

L'hôpital de Bourges a notamment investi dans du mobilier pour ouvrir ce nouveau service d'oncologie © Radio France - Michel Benoit

De quoi soulager le malade dans cette épreuve que constitue le diagnostic d'un cancer et l'aider à consacrer toute son énergie à combattre la maladie.