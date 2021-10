Bourges : l'hôpital privé de SMUR, cette nuit, faute de médecin

Sur les 24 postes de médecins des urgences, seuls 12 sont pourvus au centre hospitalier de Bourges. L'hôpital a donc recours régulièrement à des médecins intérimaires. Le problème, c'est qu'ils sont très demandés et certains intérimaires n'hésitent pas à faire monter les enchères malgré un plafonnement de leur rémunération, décidé depuis quatre ans.

L'entrée des urgences à l'hôpital de Bourges © Radio France - Michel Benoit

1160 euros pour une garde de 24H, c'est le plafond institué par le gouvernement, mais certains hôpitaux cèdent encore aux exigences de certains médecins mercenaires pour être sûrs de pouvoir maintenir l'offre de soins : " Les exigences de certains intérimaires peuvent dépasser de 50 à 100 % le plafond établi " explique Bénédicte Soilly-Loiseau, directrice adjointe du centre hospitalier de Bourges. " Cela dépend des dates, des durées de garde. C'est à analyser avec précaution, mais souvent, on assiste à des dépassements très importants. " La loi Rist, fin octobre, permettra aux autorités de contester ces dépassements de rémunération : " Cet effort de contrôle supplémentaire va maintenant associer le comptable public qui va être chargé de rejeter tout paiement de rémunération irrégulière " ajoute Bénédicte Soilly-Loiseau. " Il associe aussi le directeur de l'ARS qui sera tenu de déférer les actes juridiques irréguliers au tribunal administratif compétent."

Sur 24 postes de médecin, seuls 12 sont pourvus aux urgences de l'hôpital de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cela peut paraître une bonne idée, mais les responsables d'hôpitaux craignent au contraire une période encore plus difficile, durant quelques semaines en tout cas : certains intérimaires pourraient engager un bras de fer et refuser de travailler à ce tarif plafonné... La solution à long terme, c'est de former en interne des médecins urgentistes : " Le centre hospitalier Jacques Coeur, depuis ces derniers mois, a pu passer de sept praticiens à douze praticiens " détaille Bénédicte Soilly -Loiseau. " Quatre de ces nouveaux praticiens ont été accompagnés, formés, coachés, par l'hôpital, en interne, pour réussir la procédure nationale d'autorisation d'exercer la médecine d'urgence. Et ils vont donc pouvoir intégrer l'équipe de médecine d'urgence. On attend également de nouvelles mesures en janvier prochain qui rendront la filière de médecin hospitalier plus attractive. " Cela dissuadera peut-être certains médecins de choisir le statut plus rémunérateur d'intérimaire.

Yann Galut, maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les maires de Bourges, St-Amand-Montrond et Vierzon, ont décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui afin de protester contre cette absence de Smur. Il y a quelques mois, ils avaient déjà alerté le ministre de la santé.