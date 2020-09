L'obligation de porter le masque sur le parcours des "Nuits Lumière" à Bourges, dans l'hypercentre le soir et la nuit et sur les marchés de plein air, a été prolongée jusqu'au 31 octobre prochain.

Bourges : l'obligation de porter le masque dans l'hypercentre le soir et la nuit et sur les marchés, prolongée

Conséquence "d'un certain relâchement observé sur le parcours des Nuits Lumière" notamment, la préfecture du Cher en accord avec la ville, a pris un arrêté prolongeant jusqu'au 31 octobre l'obligation de porter le masque le soir et la nuit dans l'hyper centre et sur les marchés.

Comme dans le précédent arrêté, sont concernés les marchés de plein à la Chancellerie, des places du Val-d'Auron, des Marronniers et Cujas, des Gibjoncs, et sur les emprises de la halle au Blé et la halle Saint-Bonnet, ainsi qu'une une zone située en hyper-centre de Bourges entre 20 heures et 6 heures.

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical ou pour la pratique des activités sportives. Les contrevenants seront verbalisés et devront s'acquitter d'une amende de 135 euros.