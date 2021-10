Bourges : la CGT dénonce un acharnement contre les soignants non vaccinés

La CGT souhaiterait que ces agents suspendus car non vaccinés puissent au moins poser des congés, mais cela leur est trop souvent refusé affirme Florie Gaëta, infirmière et militante CGT au centre hospitalier de Bourges : " Il y a un acharnement de certaines directions. Pas toutes puisque à l'hôpital de Vierzon, ils ont consenti à poser les congés des agents et à mobiliser certains comptes épargne temps, mais sur l'hôpital Jacques Coeur ou encore sur George Sand, il y a un refus catégorique de donner les congés qui sont pourtant dus. Certains agents ont quatre mois, cinq ou six mois, voire un an de congés à récupérer et il y a une nette volonté de nuire à ces personnes en refusant de leur donner leurs droits. Il y a même des salariées qui se sont retrouvées suspendues à l'Ehpad de Bellevue à Bourges alors qu'elles étaient en arrêt maladie. Ces arrêts maladie ont été contrôlés et validés par les médecins contrôleurs et pour autant, la direction assume pleinement de les suspendre. Dans le lot, il y a une femme enceinte. _En termes de régression, c'est du jamais vu._" Une délégation syndicale a été reçue à la préfecture du Cher pour signaler ces cas litigieux notamment et demander davantage de souplesse. Il y aurait une soixantaine de soignants suspendus pour les seuls hôpitaux jacques Coeur et George Sand, selon la CGT.

