Bourges : la CGT réclame l'ouverture d'un service Covid à l'hôpital

La CGT du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges a exercé son droit d'alerte auprès de l'Agence Régionale de Santé, de la préfecture et de la mairie de Bourges. Pour ce syndicat, la direction de l'hôpital n'a pas géré les choses comme il aurait fallu, il y a deux semaines lorsque le cluster Covid a été détecté dans le service des soins de suite et de réadaptation : dix-huit cas positifs sur vingt-cinq malades. Cinq sont décédés dont deux directement du Covid. Des patients transférés dans le service des maladies infectieuses, une erreur pour Nathalie Denis, déléguée CGT : " On a transporté le virus dans les couloirs, dans les ascenseurs. S'il n'y avait eu que deux ou trois malades, il aurait fallu les transférer, mais là, dix-huit personnes en même temps, il fallait isoler ce service." Seize cas Covid, dont treize issus de ce cluster, sont toujours soignés dans le service des maladies infectieuses où se trouvent également quatre autres malades, atteints d'autres pathologies, à qui on fait courir des risques graves, estime la CGT qui réclame l'ouverture d'un service dédié au Covid comme au printemps. Cela faciliterait le travail des soignants explique le syndicat et garantirait une meilleure sécurité aux malades et aux familles : " Ces patients non covid sont dans des chambres, au milieu des chambres Covid +, détaille Armelle Paris, déléguée CGT. L'équipe n'en peut plus. Les familles viennent sans savoir qui est Covid et qui ne l'est pas. Il faut étiqueter le service pour avoir du personnel supplémentaire comme en mars-avril et il faut transférer les patients qui ne sont pas Covid. Au moins, ces patients ne risqueront rien même si le personnel fait tout ce qu'il peut pour réduire les risques au minimum."

L'hôpital de Bourges ne rouvrira pas de service étiqueté covid comme cela était le cas au printemps dernier, afin de garder la souplesse nécessaire à l'ensemble de ses activités © Radio France - Michel Benoit

Du côté de la direction de l'hôpital, on se justifie : " Nous avons décidé de transférer ces patients Covid vers le service des maladies infectieuses pour permettre à ces malades d'être pris en charge de manière optimale, dans un service spécialisé, explique le Docteur Michel, président de la commission médicale d'établissement. D'autre part, leur transfert a permis de désinfecter le service de soins de suite et de réadaptation de la manière la plus convenable." La direction précise également avoir renforcé le service des maladies infectieuses : " Nous avons affecté une infirmière supplémentaire la journée et une infirmière supplémentaire la nuit, détaille Elisabeth Velon, coordinatrice générale des soins. De même, il y a six aides-soignantes affectées au lieu de cinq habituellement."

Le centre hospitalier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La CGT dénonce également les entretiens individuels que subissent les soignants du service de soins de suite et de réadaptation. La direction essaie de connaître l'origine précise du cluster mais s'y prend mal selon Armelle Paris : " A l'hôpital de Bourges, on a toujours des méthodes qui culpabilisent tout le monde. Il aurait mieux valu organiser une réunion de service pour essayer de trouver des solutions. Surtout que ce service SSR A a déjà été impacté il y a trois mois. Les équipes ont dit ce qu'elles avaient à dire à la direction et on a l'impression que là, on veut un peu les punir, en faisant des entretiens individuels, en leur demandant si elles connaissent tous les protocoles d'hygiène. Mince, on est quand même des professionnels !" Là encore, la direction se défend : " Ces entretiens individuels, qui concernent également les médecins, ne cherchent pas du tout à rejeter la faute sur untel ou untel, mais à nous éclairer sur l'origine du foyer, explique Elisabeth Velon. Nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé, d'autant que les facteurs ayant favorisé l'apparition de ce cluster sont probablement multiples. Nous tenons d'ailleurs à louer le professionnalisme des équipes et leur dévouement" insistent Mme Velon et le Dr Michel. Enfin, la CGT remarque que des soignants du service de soins de suite et de réadaptation ont été affectés à d'autres services sans attendre les résultats de leurs tests : " Cela est tout à fait possible pour les personnels asymptomatiques, affirme Eliabeth Velon. Il faut évidemment qu'ils travaillent dans le respect le plus strict des gestes barrières."