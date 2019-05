Bourges : la direction de l'hôpital Jacques Coeur réagit face à la grève

Bourges, France

Troisième semaine de grève au centre hospitalier de Bourges. La CGT dénonce les conditions de travail qui se dégradent selon le syndicat, et la suppression de 75 postes ces trois dernières années. Un décompte que ne conteste pas la direction. Florent Verstavel, le directeur des ressources humaines de l'hôpital Jacques Coeur explique : "en effet, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et c'est un chiffre qu'il faut mettre en regard de plusieurs facteurs : nous avons notamment développé la chirurgie en ambulatoire, les patients viennent à la journée voire à la demi-journée, et non plus sur plusieurs jours. Et puis nous avons la suppression du dispositif contrat aidé, il nous en reste une dizaine, contre une quarantaine auparavant. Par ailleurs il y a une démographie défavorable dans le Cher, nous avons des postes de médecins vacants."

Un quart des effectifs de médecins sont vacants malgré nous

Florent Verstavel pointe du doigt aussi les difficultés à recruter des médecins Copier

Florent Verstavel nuance la dégradation des conditions de travail dénoncées par la CGT. "Les rappels de personnes sur leurs congés, cela a toujours existé, dans l'établissement nous avons 90 personnes qui font partie de ce service de suppléants qui remplacent les personnels absents, et cela n'existe pas dans tous les établissements."