Bourges : la mairie lance un numéro vert pour aider à la vaccination

Alors, ce ne sera pas le numéro miracle pour obtenir l'injection mais cela pourra peut-être améliorer la prise en charge. Cinq lignes sont à votre disposition au CCAS de Bourges : 02 46 08 11 14 (15, 16, 17, ou 18). Attention ces lignes sont réservées aux plus de 75 ans, habitant à Bourges. Ce numéro vert permettra à minima de répondre à l'angoisse de certaines personnes âgées qui n'arrivent pas à se faire vacciner.

Nadia Nezlioui, adjointe au maire de Bourges déléguée à l'action sociale © Radio France - Michel Benoit

Chaque jour, des habitants de Bourges se plaignent à la mairie de ne pas arriver à obtenir de rendez-vous pour se faire vacciner. Un comble, alors que la ville a été la première dans le Cher à ouvrir un centre de vaccination pour les plus de 75 ans : " Ce centre de vaccination de Bourges a capté la population de plus de 75 ans de l'ensemble du département " constate Magali Bessard, première adjointe au maire, déléguée à la Santé. " Sur Doctolib, les rendez-vous ne sont pas réservés aux habitants de la commune où se situe le centre de vaccination. Et de ce fait, certains Berruyers de plus de 75 ans, n'arrivent pas à obtenir de créneaux. Certains vivent une véritable angoisse et ne comprennent pas. " Si vous composez ce numéro vert, le CCAS pourra répondre à vos interrogations et peut-être accélérer votre prise en charge : " On va monter une liste d'attente " explique Nadia Nezlioui, adjointe au maire de Bourges déléguée à l'action sociale. " Et si une personne n'honorait pas un rendez-vous ou qu'il restait quelques doses disponibles, on pourra alors convoquer ces personnes en attente. Doctolib reste évidemment la porte d'accès pour les rendez-vous."

Magali Bessard, première adjointe au maire de Bourges chargée notamment de la santé © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, 60 % des plus de 75 ans volontaires ont reçu une première injection et la mairie espère pouvoir monter un plus grand centre de vaccination au palais du Prado, début avril... si l'intendance suit évidemment : " L'état nous annonce une montée en puissance des livraisons fin mars, début avril que nous allons accompagner par la mise à disposition de locaux plus grands " détaille Magali Bessard. " Et nous réfléchissons à l'ouverture éventuellement d'un vaccinodrome courant avril pour faire une vaccination massive de la population berruyère." Le Cher pourrait recevoir de 6 à 8.000 doses par semaine début avril compte environ 3.500 aujourd'hui.