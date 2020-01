Bourges : la rénovation des urgences de l'hôpital sur de bons rails

Bourges, France

Il faut savoir que cette réorganisation du bâtiment des urgences, outre des moyens en personnels, faisait partie des revendications les plus importantes lors de la grande grève des urgences observée l'an dernier. C'est donc l'aboutissement d'un long combat à l'hôpital de Bourges. Les personnels n'ont jamais cessé de dénoncer leurs conditions de travail dans ces locaux, construits il y a 25 ans et calibrés pour accueillir 15.000 patients par an... aujourd'hui, on en est à presque trois fois plus. Une réalité dont Sabine Dupont, directrice de l'offre de soins à l'agence régionale de santé, est bien consciente aujourd'hui : " On enregistre entre 35 et 40.000 passages aux urgences de l'hôpital de Bourges chaque année aujourd'hui. Un nombre significatif de passages aux urgences pour une surface qui est trop petite et pour une organisation spatiale aujourd'hui inadaptée, avec des stockages, et un encombrement des accès. Cela contribue à rendre ce service des urgences d'une utilisation et d'un fonctionnement complexe pour les équipes soignantes et pour les patients."

Le bâtiment des urgences de Bourges sera adapté aux nouvelles exigences d'un service qui a presque triplé le nombre de prises en charge © Radio France - Michel Benoit

Le projet immobilier devrait être présenté au début du printemps avec certainement une extension des locaux. L'ARS espère également que ce bâtiment agrandi et rénové permettra de recruter plus facilement des médecins urgentistes dont l'hôpital de Bourges manque cruellement : " On sait que les urgentistes travaillent vite, et sont constamment dans la réactivité. L'organisation spatiale et l'organisation médicale sont très importantes et lorsqu'elles sont bonnes, cela contribue à une plus grande attractivité du service des urgences." Ces 3,3 millions sont les bienvenus mais ils ne couvrent que la moitié du coût du chantier.