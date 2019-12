Bourges : la télécardiologie débarque à l'hôpital Jacques Coeur

Bourges, France

Depuis début novembre, un service de télémédecine est opérationnel pour suivre à distance le déclenchement des appareils destinés à soulager le coeur. Mine de rien, c'est une petite révolution, car cela permet d'adapter le traitement immédiatement en fonction du moindre signe d'alerte. Cela devrait réduire notamment le nombre d'Accidents Cardiovasuclaires Cérébraux (AVC) ou leurs conséquences. Plusieurs centaines de patients sont concernés.

Différents pacemaker ou défibrillateurs suivis désormais à distance dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Généralement, les patients équipés de pacemaker ou défibrillateur sont suivis tous les six mois en consultation. Les médecins n'étaient donc pas informés en temps réel des déclenchements d'appareil, synonymes d'arythmie cardiaque puisque la plupart du temps, le patient ne se rend même pas compte que son défibrillateur ou son pacemaker ont envoyé une décharge au coeur. Ce n'était pas satisfaisant : " On perdait du temps dans les mises en place des traitements, dans les diagnostics ou dans les dysfonctionnements des appareils, explique le docteur Isabelle Heurtebise, cardiologue à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges. L'avantage, c'est donc d'avoir en temps réel la visualisation des arythmies si elles surviennent." Le médecin pourra adapter plus rapidement le traitement en prescrivant par exemple des anti-coagulants, afin de diminuer le risque d'accident cardio vasculaire. Les visites de contrôle des appareils pourront également être plus espacées, c'est plus confortable pour le patient.

Les infirmières spécialisées en rythmologie analysent les courbes cardiaques qui leur arrivent en temps réel. © Radio France - Michel Benoit

Cela nécessite de suivre au jour le jour les informations transmises par chaque appareil : c'est le travail des infirmières spécialisées en rythmologie, comme Déborah Pasdeloup : " Quotidiennement on a des alertes à traiter, des traitements à remettre en place, ou des troubles du rythme qui sont détectés. Parfois, c'est des programmations de pacemaker ou de défibrillateur qu'il faut revoir. La plupart du temps, ce sont des symptômes que les patients ne ressentent pas forcément d'où l'utilité de la télé cardiologie. Ca nous permet vraiment un meilleur suivi."

Les patients doivent installer une antenne à leur domicile pour permettre la télé-transmission des données. © Radio France - Michel Benoit

Une télémédecine qui passe par l'installation d'une antenne relais à domicile, un petit boitier qu'on branche sur le secteur, encore faut-il ne pas vivre dans une zone blanche...