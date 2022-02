Bourges : le centre hospitalier à la pointe pour soigner les soucis de prostate

L'adénome de la prostate est une tumeur bénigne mais qui peut empêcher d'uriner. Pour l'opérer, le laser Holep permet d'obtenir de très bons résultats comparables à une intervention de chirurgie ouverte, mais c'est beaucoup moins invasif. Normalement, une prostate pèse une vingtaine de grammes, mais en vieillissant, elle a tendance à grossir jusqu'à 70, 80 grammes et il faut intervenir : " C'est la partie centrale de la prostate qui grossit " précise le docteur Abdelsalam Alkhouja, urologue à l'hôpital de Bourges. " Avec le temps, elle comprime le canal urinaire. Cela réduit le jet d'urine et on peut être amené à devoir poser une sonde urinaire en urgence." Le laser Holep, particulièrement précis par rapport à d'autres lasers également utilisés dans les problèmes de prostate, permet d'isoler, d'énucléer cette tumeur et de l'évacuer dans la vessie, où elle sera ensuite aspirée. L'intervention dure en moyenne deux heures.

Le docteur Edouard Parmon (à gauche) et le docteur Abdelsalam Alkhouja, urologues au centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cette technique exige une certaine expérience du médecin. C'est pour cela qu'elle est encore peu répandue alors qu'elle présente de gros intérêts que nous décrit le docteur Edouard Parmon, urologue à l'hôpital de Bourges : " Avec le laser Holep, le risque hémorragique est beaucoup moins fort. On n'aura pas recours à une transfusion sanguine. Les résultats sont pérennes. La durée d'hospitalisation est également réduite à seulement deux jours." C'est donc tout bénéfice par rapport à une chirurgie ouverte qui présente des contraintes nettement plus lourdes nous rappelle le docteur Alkhouja : " Une chirurgie ouverte exige de sept à dix jours d'hospitalisation et une convalescence de un à deux mois. C'est assez long. Il faut que l'incision abdominale cicatrise et il y a un risque d'infection de la paroi abdominale. Tout cela n'existe pas avec le laser holep." Le laser Holep permet également de traiter les calculs de la vessie et le rétrécissement de l'urètre. La tumeur est récupérée et analysée pour voir s'il n'y a pas de risque de cancer.