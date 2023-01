Bourges : le centre hospitalier Jacques Cœur ne manque pas de projets pour les 4 ans à venir

La maison de retraite Taillegrain, à Bourges va être entièrement reconstruite : le centre hospitalier de Bourges qui gère cet établissement d'environ 120 lits, en plein centre ville, vient de le confirmer. Les travaux devraient être terminés en 2026. Cet investissement figure dans le projet d'établissement 2022-2026 qui a été validé en fin d'année dernière.

Les appels d'offres pour la réorganisation des urgences vont être lancés prochainement. Les travaux devraient être terminés en 2025. Des nouveaux services sont également programmés,

Parmi les priorités, la création d'un service de soins palliatifs, qui n'avait pas pu voir le jour dans le précédent projet d'établissement : onze lits pour les patients du Cher et de l'Indre avec une équipe dédiée : " Un service de soins palliatifs, c'est un environnement complet avec un accès par exemple à un espace vert " détaille Agnès Cornillault, directrice du centre hospitalier de Bourges. " On veille à ce qu'une certaine luminosité irrigue les lieux. On pourra apporter dans cette unité de soins palliatifs des soins qu'il est beaucoup plus compliqué de prodiguer sur des lits dans un service avec une autre orientation, comme c'est le cas actuellement." Ces onze lits s'ajouteront aux quinze lits déjà existants dans différents services.

Agnès Cornillault, directrice du centre hospitalier de Bourges, (au centre), entourée de Delphine Apert, coordinatrice générale des soins, et du docteur Laurent Vaz, président de la commission médicale d'établissement © Radio France - Michel Benoit

Autre création : un service d'odontologie : " Actuellement, nous avons un cabinet dentaire. Notre objectif, c'est d'en avoir trois " poursuit Agnès Cornillault. " On veut compléter l'offre des confrères de ville, en prenant en charge des patients handicapés qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de solution. On sera à même par exemple d'intervenir en pratiquant des anesthésies générales, comme cela est nécessaire avec certains patients." La maison de retraite Taillegrain va être reconstruite : un nouveau bâtiment où chaque chambre aura son cabinet de toilettes. Ce qui n'est pas le cas actuellement. 14 millions investis pour une livraison du nouveau bâtiment en 2026.

L'entrée du centre hospitalier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un service maladie infectieuse sera aussi mis sur pied. Des postes d'assistant de soins seront aussi créés pour que les infirmières et les médecins puissent se recentrer sur leur coeur de métier. Ce projet d'établissement compte énormément de propositions. La liste n'est donc pas exhaustive. Un projet qui veut globalement renforcer les échanges interservices au bénéfice du patient : " On recherche plus de liens dans les actes administratifs mais surtout plus de lisibilité partagée au sein du parcours du patient dans l'établissement " insiste Delphine Apert, coordinatrice générale des soins. " On veut davantage travailler de manière transversale dans l'établissement, mais aussi avec l'extérieur et notamment avec nos partenaires de ville. " Car l'hôpital ne peut fonctionner sans la médecine de ville. Ne reste plus qu'à trouver des médecins en nombre suffisant. Une présentation de ce projet d'établissement est organisée le jeudi 26 janvier à 16H00 en salle de conférence du centre hospitalier. Pour y participer, il faut vous inscrire sur communication@ch-bourges.fr ou par téléphone : 02 48 48 47 16.