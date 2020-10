Bourges : le Cher pourrait passer le seuil d'alerte Covid

Le département du Cher va t-il passer en zone d'alerte Covid ? C'est la crainte qu'exprime la préfecture. La situation se dégrade avec une multiplication par six des cas contacts en une semaine et un doublement des cas positifs sur un mois.

Le préfet alerte sur de possibles restrictions dans les prochains jours : les rassemblement familiaux pourraient être limités à trente personnes et une fermeture anticipée des bars et restaurants pourrait être appliquée.... ll faut donc se ressaisir. Sur le campus Hubert Curien de Bourges où une vingtaine d'étudiants ont été détectés positifs, un dépistage massif sera organisé la semaine prochaine. Une centaine d'étudiants (sur 500) suivent depuis quelques jours les cours en distanciel. Pas le choix pour Jean-Michel Giardini, directeur du Centre de formation supérieure d'apprentis de Bourges : " Dans les cas où on a un certain nombre d'incertitudes, c'est l'ensemble du groupe qui est placé en enseignement à distance. C'est le cas de la promo de cinquième année en E.R.E (Energie, Risques et Environnement). On doit être également très vigilant pour ne pas envoyer en entreprises des étudiants qui pourraient être porteurs asymptomatiques du virus. C'est pourquoi, l'ARS organise un dépistage massif sur le campus la semaine prochaine."

Le campus Hubert Curien de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le CFSA Hubert Curien avait anticipé ce genre de situation pour cette rentrée de septembre : toutes les salles sont équipées pour cet enseignement à distance et les intervenants ont été formés. La climatisation a même été refaite cet été, pour garantir un air plus sain, et des classes ont aménagées pour permettre de respecter les un mètre de distance entre élèves : " On a même réquisitionné le réfectoire, détaille Christopher Goudin, référent Covid du campus Hubert Curien. On essaie de dédoubler les classes les plus grosses pour limiter le risque et ne pas instaurer trop de proximité pendant les cours."

Jean-Michel Giardana, directeur du CFSA H.Curien de Bourges, et Christopher Goudin, référent Covid. © Radio France - Michel Benoit

Le problème, c'est plutôt le comportement de certains étudiants qui ne respectent pas les gestes barrières, une fois sortis des campus . Ils le reconnaissent eux-mêmes : " Il n'y a plus de fête étudiante, mais on fait encore des petites fêtes entre amis. En fait, les gestes ne sont respectés qu'en cours, mais si on ne les applique pas tout le temps, ça n'a pas vraiment d'utilité, reconnait cette étudiante. C'est vrai qu'en famille quand je reviens le weekend, on ne fait pas vraiment attention. Ma grand-mère ne porte pas de masque non plus. C'est vrai que le risque de refaire des cours à distance nous fait un peu peur, parce que ça complique la compréhension quand même. " Les entreprises, les magasins, les écoles jouent bien le jeu, c'est désormais la sphère privée qui devient le principal vecteur de contagion du virus.