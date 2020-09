Bourges : le Covid frappe aux Résidences de Bellevue

Le virus circule un peu plus dans notre région comme à peu près partout en France, mais pas d'affolement en Berry où on est encore loin du seuil d'alerte qu'ont franchi depuis plusieurs jours les départements du Loiret et d'Indre et Loire, classés rouges... Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants progresse dans le Cher à 21,90 ; il n'est que de 13,80 dans l'Indre. Le seuil de vigilance est dépassé mais on est loin du "score" du Loiret, le plus élevé dans le région : 66,50. On compte une seule personne en réanimation Covid dans le Cher, comme dans l'Indre. Dans le Cher, on comptabilise un décès à l'hôpital, un homme de 77 ans et probablement un autre en maison de retraite, une femme de 92 ans à l'Ehpad de Bellevue à Bourges. Elle présentait des symptômes et avait donc été testée mais les résultats ne sont toujours pas connus. Pour Bertrand Moulin, délégué de l'ARS dans le Cher, le plus important aujourd'hui, c'est de respecter les gestes barrières notamment lors des rendez-vous familiaux : " Le mot d'ordre, c'est d'éviter de s'embrasser. Pour les repas, on essaie de s'installer en quinconce, de ne pas être face à quelqu'un. Et bien sûr, on se lave les mains très régulièrement. Après, qu'on ne porte pas le masque lors des réunions de famille, j'arrive à le comprendre. Si on peut le porter, tant mieux. Le plus important, c'est de respecter la distanciation et de se laver les mains très régulièrement."

3.918 personnes ont été testées en Berry la semaine dernière © Radio France - Michel Benoit

En une semaine, 65 personnes ont été diagnostiquées positives dans le Cher et 30 dans l'Indre. Un foyer pose particulièrement souci : Les résidences de Bellevue à Bourges (et St-Doulchard), l'un des plus gros Ehpad de France avec 619 lits. Une quinzaine de cas positifs ont été détectés depuis la semaine dernière parmi les résidents et ce n'est pas fini. Le dépistage continue. Une retraitée y est même probablement décédée du Covid lundi après-midi . Probablement car le résultat du test pratiqué sur cette dame de 92 ans n'est pas encore connu. Elle vivait dans la résidence les Tilleuls et présentait certains symptômes de la maladie. Quatre résidents du bâtiment ont depuis été testés positifs, Quinze attendent leurs résultats. Un test généralisé, personnels et résidents y sera organisé vendredi. On compte huit cas positifs également dans le bâtiment la Roseraie. Les 74 résidents et 23 agents ont été dépistés lundi et on attend là aussi les autres résultats.

Les dépistages vont se poursuivre jusque vendredi à l'Ehpad Bellevue de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mais ce qui inquiète le plus, c'est le bâtiment les Fontaines d'Emeraude, une unité Alzheimer. L'ensemble du personnel y sera dépisté ce mercredi. Des retraités présentent des symptômes mais le profil des résidents ne permet pas de les confiner dans leur chambre : " Cela n'a pas été simple confie Véronique Gilbert, directrice des Résidences de Bellevue, mais on a pris la décision de les laisser déambuler. On a limité la déambulation au maximum, c'est à dire qu'on a limité entre pôles car c'est mission impossible de les laisser confinés dans leurs chambres. Ils ne comprennent pas et peuvent se mettre en état de panique. C'est particulièrement difficile pour le résidents et pour les équipes." Seule éclaircie : la résidence les Géraniums. 94 retraités et 60 agents ont été dépistés dès vendredi dernier. Aucun cas n'y a été détecté.