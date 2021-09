Bourges : le département du Cher s'engage contre Alzheimer

Les actions favorisant l'inclusion des malades dans la société, notamment par le sport (équitation tennis de table), seront développées. France Alzheimer 18 souhaiterait par exemple qu'on sensibilise plus les pompiers, policiers ou gendarmes à la prise en charge des malades lorsqu'ils les retrouvent après avoir disparu de chez eux : " La bienveillance est essentielle. C'est quelque chose que les malades ressentent " explique la présidente de l'association, Catherine Denis. " Je dirais que c'est même la dernière chose qu'ils ressentent. J'ai ma maman qui a été diagnostiquée il y a seize ans. Elle me dit : je ne sais pas qui vous êtes mais j'aime bien quand vous venez. "

Catherine Denis (présidente de France Alzheimer 18), à gauche et Bénédicte de Choulot, vice présidente du département en charge des affaires sociales. © Radio France - Michel Benoit

Il faudrait aussi faire davantage connaitre les stages pour les aidants, indispensables selon la vice-présidente de France Alzheimer 18, Sylvie Perriot : " C'est vraiment méconnu, donc les gens n'osent pas s'inscrire. Et pourtant, je peux dire que c'est extraordinaire. J'ai fait cinq samedis matins où j'ai appris à voir ma maman avec un autre regard. Cela apprend la patience, la bienveillance. On découvre que le toucher est primordial. Ma maman adorait les caresses sur ses mains, sur le visage On lui faisait des massages, on la coiffait et tout cela en la regardant à chaque instant. C'est important. Il faudrait d'ailleurs que ces gestes soient connus de tous, y compris des soignants et ce n'est pas toujours le cas. Dans les unités spécialisées, sans doute par manque de moyens, j'ai remarqué que le personnel change très souvent. Et ce n'est pas bon pour les malades qui ont besoin de repères. Cela les perturbe beaucoup. Et je ne vous parle pas des toilettes qui ne sont pas forcément toujours faites comme il le faudrait. J'ai vu ma mère, debout, toute nue dans la salle de bain sans qu'elle n'y comprenne rien. C'est sans doute un problème de moyens et de formation. "

Sylvie Perriot, vice-présidente de France Alzheimer 18 © Radio France - Michel Benoit

Une maladie incurable, pour l'instant, mais que l'on peut retarder en ayant une vraie vie sociale, en lisant et en restant actif : " Il faut conserver une certaine activité. Marcher par exemple au moins une demi-heure par jour a un effet bénéfique et peut retarder la survenue d'Alzheimer." détaille Catherine Denis. La présidente de France Alzheimer 18 qui en profite pour lancer un appel aux bénévoles : l'association France Alzheimer 18 ne compte qu'une douzaine d'adhérents actifs, sur une soixantaine de membres.