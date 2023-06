Bourges : le directeur par intérim du centre hospitalier veut améliorer l'ambiance au travail

Il est le directeur par intérim du centre hospitalier de Bourges, sans doute jusqu'au mois de novembre, le temps que le poste de directeur soit pourvu. Pierre-Henri Guillet, le directeur de l'hôpital de Romorantin, assure cette mission depuis un mois, à raison de deux jours par semaine. Il espère, sur ces six mois, dynamiser l'image de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges dont on parle un peu trop souvent pour les manques d'effectifs au SMUR notamment.

Il y a deux mois, la loi Rist a permis de plafonner les tarifs des médecins urgentistes à 1.400 euros bruts pour une garde 24H. On s'attendait à l'apocalypse à Bourges. Finalement, cela ne se passe pas trop mal. "Les huit lignes de garde quotidiennes sont pourvues pour le mois de juin, assure Pierre-Henri Guillet. Et nous allons nous efforcer d'en remplir le maximum pour les mois de juillet et août. C'est vrai, pour l'heure, il y a encore des trous dans la raquette, mais je suis confiant, d'autant que nous pouvons compter sur l'aide des services d'urgence des hôpitaux de Vierzon et St-Amand-Montrond que je tiens à remercier. D'autre part, l'hôpital de Bourges a réussi à contractualiser avec d'ex-médecins intérimaires ou ex-médecins vacataires ; des contrats de long terme pour fidéliser ces médecins à nos équipes et peut-être les intégrer. On souhaitons aboutir à des contrats de long terme avec le plus possible de nos ex médecins vacataires."

Pierre-Henri Guillet, directeur par intérim du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Pour permettre aux personnels de partir en congés, il faudra évidemment fermer des lits cet été. "Nous allons fermer une soixantaine de lits, précise Pierre-Henri Guillet. C'est à mettre en perspective des 900 lits de l'établissement."

70 postes d'infirmières sont vacants, la moitié seront pourvus d'ici septembre. "Nous avons trente-cinq recrutements qui devraient aboutir d'ici la rentrée. Par ailleurs, nous avons également contractualisé avec des étudiants infirmiers et des manipulateurs radio dans le cadre d'un contrat d'allocation d'étude." Onze contrats d'études pour des infirmières et deux manipulateurs radio. Ils s'engagent à travailler à l'hôpital de Bourges, une fois diplômé, autant de temps que le centre hospitalier aura financé leurs études.

L'entrée de l'hôpital de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le centre hospitalier de Bourges est notamment réputé pour ses services d'ophtalmologie et de cardiologie : un cardiologue part mais trois vont arriver, signe d'une certaine attractivité. "Nous avons anticipé et donc effectivement, un cardiologue nous a rejoints en mai, et deux autres arriveront en novembre."

Sur environ 200 postes de médecins, 40 sont toujours non pourvus au centre hospitalier de Bourges. La direction souhaite développer la formation au management des chefs de service pour améliorer l'ambiance dans les services et elle l'espère, faciliter les recrutements.