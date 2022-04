Bourges : le muséum vous emmène six pieds sous terre

Le museum de Bourges vient de créer une toute nouvelle exposition, baptisée " Sols Majeurs ". Une expo très originale puisqu'elle nous emmène six pieds sous terre. Deux artistes ont recréé la terre sous nos pieds et toute la vie qui y grouille.

C'est comme si, vous rapetissiez à l'échelle microscopique et descendiez dans le sous-sol de votre jardin pour en découvrir toute la richesse et la nécessité de la préserver. Une expo qui fait appel à tous vos sens, l'ouïe notamment grâce à des enregistrements des bruits de la vie sous terre. Des diffuseurs vous font respirer également l'odeur acre de la terre.

Un vision artistique de l'enchevêtrement des racines dans le sous-sol, signé Charlotte Rodon © Radio France - Michel Benoit

Des milliards de micro organismes vivent à quelques centimètres de profondeur. N'oublions pas les vers de terre, les racines, les champignons, l'eau, l'air ... L'exposition nous emmène vraiment à la rencontre de cette univers méconnu et pourtant essentiel : " On vous emmène au coeur d'une particule de terre " souligne Sébastien Minchin, directeur du muséum de Bourges. " Nos deux artistes, Dominique Rousseau et Charlotte Rodon, ont agrandi et recréé une micro pore de terre. Dans ce creux microscopique, il y a un foisonnement de vie. Que ce soit les vers de terre qui vont créer le complexe argilo-humique, ou tous les micro organismes qui digèrent la terre. C'est un milieu très riche qu'on ne soupçonnait pas il y a encore quelques années. Dans une cuillère de terre, on dénombre autant d'être vivants que l'ensemble des humains qui peuplent la terre. " Vous découvrirez toutes les interactions entre les organismes, dont 99 % sont encore inconnus.

Un tardigrade grossi 800 fois © Radio France - Michel Benoit

Le rôle essentiel des vers de terre, un tardigrade grossi 800 fois... Les chercheurs continuent de faire des découvertes stupéfiantes : " On s'est aperçu que ce n'est pas l'eau directement qui guide les racines des plantes et des arbres, mais les vibrations émises par l'eau. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce milieu qui contribue à tous les cycles de la vie : que ce soit le cycle du carbone, de l'oxygène ou de l'eau. "

Opération " Plante ton slip " au muséum de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et pour savoir si la terre de votre jardin est vivante, une expérience toute bête est possible : " C'est l'opération plante ton slip " ironise Sébastien Minchin. " Vous enterrez un slip en coton à environ 30 cm de profondeur. Vous revenez trois mois après. S'il est encore presque intact, c'est que votre terre est presque morte. Si au contraire, il est en grande partie décomposé, qu'il ne reste que les élastiques, c'est très bon signe. c'est qu'il y a beaucoup de vie ! Et c'est cette vie biologique qu'il faut aujourd'hui préserver. Notre exposition alerte sur l'artificialisation des sols, et certaines pratiques agricoles aujourd'hui, peu à peu remises en cause."

Les champignons entretiennent des relations essentielles avec les arbres © Radio France - Michel Benoit

L'exposition " Sols Majeurs " est à voir au muséum de Bourges jusqu'au 30 novembre.