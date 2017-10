Bourges : le tiers des postes de médecins non pourvus au centre hospitalier

La côte d'alerte est dépassée au centre hospitalier de Bourges. 30 % des postes de médecins ne sont pas pourvus par des titulaires. L'hôpital de Bourges, malgré ses dimensions, n'attire plus non plus.

La désertification médicale ne touche pas seulement les plus petits hôpitaux comme Le Blanc, St-Amand-Montrond ou Vierzon. Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges a dû fermer 36 lits l'an dernier, faute de médecins. "Certaines disciplines sont particulièrement exposées, explique la directrice Agnès Cornillault. On a du mal à recruter en gériatrie, pneumologie, imagerie médicale, et bien sûr comme partout en anesthésie-réanimation. On a recours à des intérimaires qui nous coutent très cher. Ces dépenses ne sont pas compensées dans notre budget. On est donc victime de la double peine."

de g à d : Michel Autissier, président du conseil départemental, Pascal Blanc, maire de Bourges et Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine de Tours. © Radio France - Michel Benoit

Une situation compliquée, mais élus et responsables ne veulent pas baisser les bras. Plusieurs mesures vont être mises en place. L'idée, c'est d'attirer des internes à l'hôpital de Bourges dans l'espoir qu'ils y restent. Le doyen de la faculté de médecine de Tours va tout faire pour cela. Il faut savoir que l'hôpital de Bourges compte deux à trois fois moins d'internes que l'hôpital de Blois, pourtant plus petit. Une aberration historique à laquelle Patrice Diot, veut mettre fin. Il faudra donc convaincre le ministère de la santé d'augmenter d'environ 40 le nombre de postes d'internes en région Centre Val de Loire pour arriver à 250 et être en phase avec le numérus clausus (fixé à 255 depuis deux ans) . 2eme initiative : la nomination d'une chef de clinique à l'hôpital de Bourges : "Elle prendra ses fonctions en novembre, explique Patrice Diot. Son rôle sera de faire le lien entre les internes aussi bien à l'hôpital que les stagiaires en médecine libérale, et la faculté de médecine. C'est un poste que nous créons. Il n'y en avait pas. Mieux suivis, les internes hésiteront moins à venir dans le Cher." L'hôpital de Châteauroux se verra également financer un poste de chef de clinique.

Il y a urgence au centre hospitalier de Bourges à pourvoir des postes de médecin. © Radio France - Michel Benoit

Le doyen de la faculté de médecine de Tours, à titre personnel, ne souhaite pas qu'on oblige les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Patrice Diot propose plutôt qu'on instaure un service civique pour les jeunes médecins volontaires. "C'est un souhait personnel mais je pense que les jeunes médecins seraient tout à fait enclin à discuter de ce genre de proposition qui les engagerait sur un, deux ou trois ans." Les dernières statistiques de septembre indiquent une moyenne de 70 médecins pour 100.000 habitants dans le Cher. C'est 20 de moins que la moyenne nationale.