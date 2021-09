Bourges : les jeunes ne se bousculent pas pour être vaccinés dans les établissements scolaires

Les pouvoirs publics espèrent qu'au moins 85 % des 12-17 ans seront vaccinés dans le Cher. Au lycée Alain Fournier de Bourges , 134 élèves, venant de sept établissements du secteur, ont été accueillis. C'est un préfabriqué servant habituellement de dortoir provisoire qui a été réquisitionné. Certains n'étaient pas très chauds mais ont obéi à leurs parents : " Moi, j'ai obéi à ma mère " confirme ce jeune garçon. " Mais j'étais contre. J'ai peur des effets secondaires. La fièvre, des courbatures et peut-être mal dans le bras. Mais il faut bien y passer parce que sinon on pourra plus aller où on veut." A partir du 30 septembre, les 12-17 ans devront également se soumettre au pass sanitaire. Le lycée jacques Coeur de Bourges et quatre collèges du département organisent également des vaccinations : " On ressent une certaine appréhension chez certains jeunes " reconnait Marion Charpentier, infirmière à Addiction France. " A cet âge-là, certains sont très émotifs. C'est à nous de savoir les mettre à l'aise. Je leur demande de penser à un lieu qu'ils aiment et bien sûr de tourner la tête pour ne pas regarder l'aiguille, même si elle est très petite. Et puis, on leur recommande de bien bouger le bras ensuite pour éviter les courbatures."

L'entrée du Lycée Alain Fournier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mercredi dernier, les créneaux réservés aux jeunes dans les centres de vaccination classiques ont fait le plein ; c'est peut-être ce qui explique qu'il y en ait moins qui se soient inscrits pour une vaccination en établissements scolaires, ose espérer Pierre-Alain Chiffre, directeur des services académiques du Cher : " On avait ciblé 4650 jeunes concernés. C'est sûr que tous ne viennent pas se faire vacciner dans les établissements scolaires. Il y en a moins que ce qu'on avait imaginé mais ce n'est pas un désaveu pour autant. Les créneaux qui leur étaient réservés dans les centres de vaccination la semaine dernière ont connu un beau succès et on pense que beaucoup vont encore prendre rendez-vous. Il reste les canaux classiques de vaccination, toujours à leur disposition." Les élèves reviendront dans trois semaines dans le même établissement pour recevoir leur deuxième dose. Tout sera bouclé pour les vacances de la Toussaint.