Bourges : des pharmacies proposent des dépistages Covid

Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous ou d'avoir une ordonnance de votre médecin pour bénéficier de ces tests. Cela devrait soulager les laboratoires toujours sous pression... Mais attention, pour prétendre à ces tests, il faut présenter des symptômes et ne pas être simple cas contact.

Les pharmaciens qui le souhaitent vont pouvoir proposer des tests Covid antigéniques. © Radio France - Mathias Kern

Une petite affiche sur la porte de cette officine, place St-Bonnet à Bourges, signale la pratique de ces tests : Christophe n'a pas hésité à entrer : " J'ai des petites compressions au niveau de la poitrine. Mon médecin m'a donc conseillé de faire un dépistage. C'est plus simple et surtout plus rapide de venir ici que de prendre rendez-vous en laboratoire. Et surtout on est fixé rapidement." Christophe sera fixé en 20 minutes : " Ce matin, j'ai fait cinq dépistages. Deux étaient positifs indique Pauline Thiaulx, pharmacienne. Il s'agit uniquement de patients symptomatiques, âgés de moins de 65 ans, sans pathologie associé et qui présentent des symptômes depuis moins de quatre jours. Il faut savoir dire non à certains patients qui se présentent mais qui ne respectent pas ce cahier des charges." Des critères qu'il est essentiel de respecter pour assurer la fiabilité de ces tests qui se pratiquent comme les autres avec un écouvillon.

Pauline Thiaulx est l'une des premières pharmaciennes à proposer des tests rapides à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le résultat plus rapide devrait permettre d'éviter des contagions. Et c'est bien là l'essentiel. Encore faut-il que la pharmacie soit adaptée pour pratiquer ces tests : " Tous les pharmaciens ne seront pas en mesure de proposer ces tests prédit Olivier Gory, président de l'ordre régional des pharmaciens. Ils ne seront pas tous en mesure de satisfaire le cahier des charges qui nous est demandé. Il ne faut surtout pas créer un afflux de malades dans nos officines et il faut garantir la sécurité des autres patients et de nos collaborateurs. Il faut donc disposer d'une pièce que l'on peut aérer facilement entre chaque patient et il faut aussi que les cas testés positifs ne croisent personne dans la pharmacie à leur départ. Ce n'est donc pas possible partout."

Olivier Gory, président de l'ordre régional des pharmaciens © Radio France - Michel Benoit

Ces tests rapides se déploient également à l'hôpital de Bourges. Ils sont utilisés en pédiatrie et bientôt aux urgences. Ces tests ont également été utilisés dans les établissements médico-sociaux pour diagnostiquer les personnels au retour des vacances de Toussaint.