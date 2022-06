Bourges : les travaux d'agrandissement des urgences de l'hôpital commenceront dans un an

Les travaux pour agrandir les urgences de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges débuteront mi-2023. Ils dureront deux ans et coûteront 6 millions d'euros. Le nombre de patients pris en charge a augmenté de 38 % sur les vingt dernières années pour atteindre plus de 34.000 passages en 2021.

En 2025, les urgences de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges auront été agrandies. Les travaux vont débuter à la mi-2023 pour un coût de six millions d'euros.

Les locaux actuels sont trop petits et inadaptés. Les nouvelles urgences seront toujours au même endroit mais passeront de 1.200 m² à 1.800 m², avec une dizaine de boxes supplémentaires. Cet espace plus grand permettra de mieux dissocier les flux de patients, en fonction des pathologies, et donc d'être plus efficace.

Un tiers de surface supplémentaire, ça change tout. Les ambulances auront leur entrée réservée. Les flux ne se mélangeront plus : "Les patients couchés qui arrivent en ambulance auront une prise en charge distincte et auront un accès direct aux boxes de déchoquage en cas d'urgence vitale" détaille Magalie Ducroux, cadre supérieure de santé aux urgences de Bourges. "Les patients venus par leurs propres moyens arriveront par une autre entrée et on distinguera également les patients couchés dont les délais de prise en charge seront moins urgents. Cette meilleure orientation permettra de gagner en fluidité pour être plus efficace. On va aussi créer deux boxes gériatriques car on accueille beaucoup de personnes âgées. Elles sont actuellement mélangées dans le flux des patients couchés. On aura notamment un box qui fera quatre mètres de long. Il permettra notamment de faire un test à la marche pour évaluer la possibilité pour cette personne âgée de retourner soit à domicile, soit en Ehpad."

Une vue intérieure du futur bâtiment des urgences du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges. - Centre Hospitalier

Il y aura beaucoup plus de lumière naturelle, une ambiance moins contrainte avec deux fois plus de boxes pour les soins, soit une vingtaine. Il y aura un parking dédié et un ascenseur pour les patients venus par leurs propres moyens : "C'est indispensable" résume Isabelle Meyer, médecin chef des urgences de Bourges. "Actuellement, il n'y a pas de parking dédié aux urgences et je pense que c'est très compliqué pour les patients à leur arrivée, notamment ceux qui peuvent avoir un problème de mobilité. Ils arriveront directement à l'accueil administratif puis infirmier, enfin médical."

Les urgences de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les accompagnants disposeront de plus d'espaces dédiés : "Cela leur permettra d'attendre des nouvelles de leurs proches dans des conditions plus optimales résume Magalie Ducroux. Nous en avions déjà mais ils sont moins clairement identifiés. Nous allons aussi créer une salle d'annonce pour évoquer les soins et le diagnostic avec les proches." Les travaux préparatoires commenceront à la rentrée avec le déménagement du service hospitalisation de très courte durée. Le chantier d'agrandissement des urgences se fera tout en maintenant évidemment l'activité. Cela nécessitera une organisation sans faille et une grande discipline de chacun.