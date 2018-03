Bourges, France

La situation qui dure depuis une dizaine de jours. L'hôpital de Bourges a pu absorber cet afflux important de malades durant quelques jours, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, il n'y a plus assez de lits disponibles. "C'est vraiment très compliqué" reconnait Audrey Aulibert, directrice adjointe du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges : " On doit faire face à un flux continu de patients depuis dix jours et aujourd'hui on sature car notre capacité d'hospitalisation habituelle ne permet plus de les prendre en charge. Les profils de ces patients, qui ont besoin de se faire hospitaliser sont très variés. On ne peut pas attribuer cet afflux constant à une pathologie particulière liée à un virus. "

Le centre hospitalier de Bourges a activé le plan "Hôpital en tension" © Radio France - Michel Benoit

Le plan "hôpital en tension" activé

Le centre hospitalier de Bourges a activé le plan "Hôpital en tension" pour tenter de faire face, avec l'ouverture de 10 lits supplémentaires, et rappelé le personnel nécessaire. Mais cela reste compliqué. Certains patients attendent près de 24h dans les couloirs avant qu'on puisse les prendre en charge. " Mon mari a été pris en charge par le Samu, et il attend depuis presque une journée dans un couloir. Ils vont enfin lui faire une prise de sang et un scanner. C'est incroyable. Je plains les gens qui travaillent dans ces conditions. c'est blindé, blindé, blindé..."

Le problème, c'est que les services en aval sont saturés. "On a essayé de transférer des patients vers d'autres hôpitaux du département ou de la région, explique Audrey Aulibert, mais eux aussi, ont beaucoup de monde à traiter et ne peuvent pas forcément, nous soulager." D'où l'appel à ne vous rendre aux urgences de Bourges qu'en cas d'absolue nécessité. Des hospitalisations pour des interventions non urgentes ont également été déprogrammées.