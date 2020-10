Bourges : les urgences sans médecin durant une nuit

Les urgences sont restées ouvertes car deux internes étaient présents, mais les cas les plus graves (sept malades) ont été orientés par le centre 15 vers les urgences de Vierzon et St-Amand-Montrond. Cela n'était encore jamais arrivé à Bourges... Les deux tiers des postes de médecin sont vacants aux urgences du centre hospitalier Jacques Coeur : l'hôpital de Bourges fait donc régulièrement appel à des renforts. Des médecins militaires d'Avord par exemple, se rendent disponibles ; des médecins de ville ou des praticiens de la réserve sanitaire, et bien sûr des intérimaires qui effectuent des vacations. Certains, face à la pénurie, n'hésitaient pas à faire monter les tarifs (jusqu'à 1.800 euros) pour une garde de 24 heures. Le ministère a donc décidé de plafonner les prix, il y a deux ans à environ 1.400 euros et cela ne serait pas du goût de certains intérimaires qui rechignent aujourd'hui à se rendre disponibles.

Le centre de régulation du centre hospitalier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mercredi soir, un médecin est resté jusqu'à minuit 45 aux urgences à Bourges, mais personne n'a pu prendre le relais jusque 8H30, jeudi matin. Une situation inquiétante, de l'aveu même du directeur adjoint de l'hôpital de Bourges, Florent Verstavel, qui dénonce un problème structurel : il manque 150 médecins urgentistes en région Centre Val de Loire. Le SMUR ne disposait d'aucun médecin non plus cette nuit là. Les urgences de l'hôpital de Bourges fonctionnent habituellement avec deux médecins seniors, la nuit.