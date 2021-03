Bourges : les vaccinations suspendues pour les agents de l'hôpital

Dans ce contexte délicat, les paroles du ministre de la santé, Olivier Véran, fustigeant il y a deux semaines, le faible nombre de soignants vaccinés (à peine 30 % début mars) , passent d'autant plus mal. Le ministre avait d'ailleurs annoncé son intention de de leur envoyer une lettre pour les inciter à se faire davantage vacciner. Tout cela reste en travers de la gorge de la CGT.

Olivier Véran, ministre de la santé, a toujours été dans le viseur de la CGT. © Radio France - Michel Benoit

Au 4 mars, plus de 500 agents (sur environ 1900) avaient été vaccinés à l'hôpital de Bourges. Et d'autres avaient pris rv d'ici fin mars mais leur vaccination est reportée, faute de doses : " Maintenant, il faut attendre la fin du mois, en espérant que l'hôpital reçoive bien quelque chose pour vacciner " regrette Valérie Martin, infirmière et élue CGT. Pour ce syndicat, la vaccination doit rester un choix pour les soignants, même si le grand public ne le comprend pas vraiment et a peur d'être infecté lors d'un séjour à l'hôpital. Et il n'y a pas globalement, selon la CGT, de mauvaise volonté de la part des soignants : " Il ne faut pas oublier que la vaccination n'a commencé que début janvier pour les soignants " insiste Valérie Martin. " Et uniquement pour les plus de cinquante ans dans un premier temps. Et dans les équipes de soins, on n'est pas très nombreux à avoir plus de cinquante ans. Et puis, beaucoup de soignants ont attrapé le Covid, notamment chez nous en octobre, novembre et décembre. Or, il faut attendre six mois dans ce cas là pour se faire vacciner, avec une seule dose uniquement. Tous ces paramètres sont importants. Comment un ministre de la santé peut-il lancer une telle polémique ? Mettre de l'huile sur le feu sans dire tout le reste."

Valérie Martin, infirmière en service covid et élue CGT à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un autre facteur peut influer sur la décision d'un soignant de se faire vacciner estime également Valérie Martin : " Si on a de la fièvre et des courbatures après la vaccination, et qu'on pose un ou deux jours d'arrêt de travail, on va nous appliquer le jour de carence et donc cela fait un jour de salaire en moins. Il faudrait que les élus se penchent sur la question pour éviter cela." Pour la CGT, la bonne stratégie aurait été de ne pas ouvrir dès janvier la vaccination à l'hôpital, aux personnels administratifs pour la réserver uniquement aux soignants.