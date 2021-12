Bourges : on lui promettait de vivre en IME, il est aujourd'hui deuxième de sa classe

Une belle revanche pour une famille d'Asnières les Bourges qui se bat pour Ihsan, 12 ans aujourd'hui. L'enfant a subi des opérations à l'étranger et bénéficie toujours de soins non remboursés par la sécurité sociale. Un loto est organisé ce weekend pour recueillir des fonds.

Carine Boudabbouz n'a jamais voulu se résigner en écoutant certains médecins. Elle ne le regrette pas aujourd'hui quand elle voit son fils : " On vient d'avoir le bulletin, il a eu les félicitations. Ihsan est deuxième de sa classe de 6éme. J'ai toujours eu foi en ses capacités intellectuelles. Est-ce miraculeux ? Sur le plan physique, on s'est toujours battu malgré l'avis des médecins. La pédiatre m'avait dit qu'il ne marcherait jamais."

Ihsan peut marcher seul aujourd'hui © Radio France - Michel Benoit

Ihsan est né à 28 semaines. Ce grand prématuré, victime d'une hémorragie cérébrale, a gardé une paralysie moteur. A 3 ans, il subit une première opération à Barcelone puisque cette technique n'est pas possible en France : " C'était en 2013 " détaille Carine, sa maman. " Elle a permis de libérer les rétractations musculaires. Ihsan a mieux posé les pieds et cette intervention a eu plein d'effets bénéfiques comme de limiter la constipation. La paralysie cérébrale reste toujours. On ne peut pas réparer les neurones, mais des méthodes existent pour améliorer les choses." La sécurité sociale rembourse deux séances par semaine avec un kiné, mais ce n'est pas suffisant. La famille fait donc appel à un coach sportif une fois par semaine. Chaque été, Ihsan part trois semaines à Barcelone pour une rééducation intensive.

Ihsan et Maurice, le chat de la famille © Radio France - Michel Benoit

Il y a deux ans, l'enfant a subi une deuxième opération en Allemagne. Aujourd'hui Ihsan a abandonné son fauteuil roulant : " Mes mouvements sont beaucoup plus fluides " se réjouit le jeune adolescent. " Quand je marche, je vais plus vite. Je peux monter les marches. Je me lave seul, je m'habille seul aussi. C'est vraiment beaucoup mieux." D'énormes progrès qu'aucun médecin en France ne prédisait. Sa maman a toujours dû se battre : " J'ai été traumatisée quand je suis allée visiter un institut spécialisé. Je ne m'y suis jamais résolue, alors que l'on voulait orienter mon fils dans cette voie. Aujourd'hui Ihsan va à l'école. Il a une auxiliaire de vie scolaire. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces opérations ne sont pas possibles en France. Je veux dire aux parents confrontés comme nous à cette situation de bien se renseigner sur ce qui existe ailleurs, même si cela coûte cher."

Carine Boudabbouz organise ce weekend son quatrième loto au profit d'Ihsan mais aussi d'autres enfants handicapés de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le coach d'Ihsan coûte 1.500 euros par an ; les trois semaines de rééducation intensive en Espagne plus de 3.000 euros pour les soins uniquement, auxquels s'ajoutent le séjour, et les frais de transports. Un coût important de plusieurs milliers d'euros chaque année, non remboursés par le sécurité sociale. Carine Boudabbouz a donc créé une association " Un jour, je marchera ". Elle organise un grand loto de Noël au profit d'Ihsan mais aussi d'autres enfants handicapés de Bourges. Rendez-vous samedi (19H00) et dimanche (13H00 )à la salle des fêtes d'Asnières les Bourges. Réservation des cartons aux 07 61 61 86 93.