Bourges : Noël contrarié pour certains soignants de l'hôpital

Les fêtes de Noël et le réveillon en famille, cela ne sera pas pour tout le monde, notamment au centre hospitalier de Bourges. L'hôpital Jacques Coeur a déclenché le plan blanc, il y a une dizaine de jours et certains soignants ont dû renoncer au traditionnel repas de famille.

Certains soignants qui auraient dû être en congés sont donc rappelés et travailleront ce vendredi soir. C'est le cas de Charlotte Quintard, cadre de santé au bloc opératoire. Cette ancienne infirmière en puériculture s'est vue confier l'astreinte de nuit. Elle aurait pu faire cette astreinte chez elle, mais au vu de la la situation à l'hôpital de Bourges, elle préfère être présente aux côtés des équipes : " Le 24, je serai présente à l'hôpital à 19H00. Je pense qu'un cadre présent physiquement la nuit de noël à l'hôpital sera peut-être plus simple pour les équipes présentes. Elles me solliciteront sans doute plus que si elles savaient que j'étais d'astreinte chez moi. Elles hésiteront moins." Une petite coupette peut-être quand même dans la nuit. Fin de service à 5H du matin.

Le plan blanc a des conséquences pour les congés de Noël au centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Samedi, ce sera repos pour reprendre le travail à 19H00 : " Je ne serai donc pas avec mes grands-parents qui sont déjà âgés et d'une santé vacillante. Ca ne sera pas possible cette année. C'est sûr que cela peut être contrariant ou chagrinant. On va reporter ce moment familial pour le transformer en un simple goûter de noël le 26 pour que tout le monde puisse être comblé." Charlotte Quintard ne cultive cependant aucun ressentiment contre les non-vaccinés, en partie à l'origine de la tension hospitalière : " Je pense qu'on doit être là pour les prendre en charge malgré leur choix. Un soignant ne doit pas juger. Effectivement, on peut les encourager à changer de comportement en leur faisant passer le message, en leur faisant part tout simplement de notre expérience en service Covid, du sort des malades qui subissent ce virus sous sa forme la plus aiguë." Depuis lundi, trois personnes sont décédées du covid à l'hôpital dans le Cher et deux dans l'Indre.