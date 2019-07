Bourges : nouvelle mobilisation pour l'hôpital

Bourges, France

Au centre hospitalier de Bourges, l'action ne concerne pas que les urgences. La CGT réclame toujours l'embauche de 125 personnes pour combler les postes vacants et ceux supprimés depuis trois ans dans les différents services de l'hôpital Jacques Coeur. Régine est en arrêt maladie ; elle est aide-soignante et a travaillé notamment 17 ans en gériatrie : " 17 ans de gériatrie, c'est très dur parce qu'on n'est pas assez nombreuses. Je suis en fin de carrière et il m'en reste des séquelles : à force de soulever des personnes tétraplégiques ou invalides, vous êtes à trois pour vous occuper de cinquante-deux patient, imaginez l'état de vos épaule, vos bras et votre dos. Vous avez des capsulites, des hernies discales aux cervicales, au dos. Et en fin de carrière, vous êtes foutue !"

La grève a commencé mi mai à l'hôpital de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et l'été s'annonce difficile au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges si on en croit Valérie Martin, infirmière et déléguée CGT : " Depuis vendredi, plusieurs services ont dû fermer et ce n'était pas prévu, mais il fallait récupérer du personnel. La néphrologie a dû fermer. les patients sont répartis dans un autre service de médecine. On a gardé seulement trois lits en soins continus de chirurgie, qu'on a installés en réanimation. C'est trois lits en moins pour la réa. Ils voulaient fermer aussi quelques lits de néonatologie ainsi qu'en gynécologie. On en arrive à un point, c'est du jamais vu. Et on n'a toujours pas les sorties des jeunes qui viennent de passer leur diplôme d'état. On attend. _Il y a 19 postes d'infirmiers vacants actuellement à l'hôpital de Bourges_, sans parler des agents absents, ou en arrêt. "