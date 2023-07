Bourges : Opération anti-moustique tigre

Une opération de démoustication est organisée dans le quartier du Moulin de la Voiselle, à Bourges dans le Cher, suite à un cas de dengue diagnostiqué sur une personne arrivant des Antilles. Un premier traitement contre les moustiques est prévu ce lundi soir et un second est programmé dans une semaine. C'est la première fois que les autorités sanitaires déclenchent une telle opération en Région Centre Val-de-Loire. Et c'est à cause de la présence du moustique Tigre qui pourrait propager cette maladie tropicale.

ⓘ Publicité

Un périmètre de cent-cinquante mètres autour de la maison où a résidé le patient va être traité © Radio France - Michel Benoit

150 mètres autour du lieu de résidence du malade

Ce traitement anti-moustique a lieu dans un rayon de 150 mètres de la maison où a résidé ce malade car le moustique tigre reste dans un périmètre assez restreint. A priori, ce malade ne s'est pas fait à nouveau piquer par des moustiques durant son séjour à Bourges. Les autorités préfèrent cependant ne prendre aucun risque. Il faut agir dans les sept jours, avant que le virus ne se concentre dans un moustique piqueur qui deviendrait à son tour vecteur de la maladie.

Un insecticide naturel est répandu dans les rues en voiture, mais pas seulement, "c'est de l'anti-moustique que vous pouvez trouver en pharmacie ou dans des centres commerciaux, précise Adèle Berrubé, adjointe au directeur de l'ARS du Cher. S'il faut traiter des lieux difficilement accessibles chez des riverains, ce sont des personnes qui interviennent à pied avec un sac à dos pour diffuser cet anti-moustique."

Adèle berrubé, adjointe au directeur de l'ARS dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Ces riverains ne sont pas inquiets, "en m'installant ici, près des marais de Bourges, je craignais beaucoup d'avoir à me battre contre les moustiques. En fait, c'était pire là où j'habitais avant. Je n'en ai pratiquement pas. Il est vrai qu'on ne laisse pas d'eau stagnante, on fait attention. C'est très bien que les autorités agissent, la dengue, c'est quand même une maladie qui n'est pas bénigne." L****a dengue peut se déclarer trois à 14 jours après que l'on ait été piqué, *"*c'est une maladie type grippal, explique Adèle Berrubé. Elle provoque des courbatures, des maux de tête, des fièvres et on peut ressentir une très grande fatigue pendant plusieurs semaines."

C'est dans ce quartier du Moulin de la Voiselle, à Bourges qu'a lieu la démoustication. © Radio France - Michel Benoit

Les autorités sanitaires recommandent des mesures de précaution élémentaires : "Il faut fermer les réserves d'eau et ne pas laisser d'eau croupir, par exemple dans les soucoupes des pots de fleurs. Une petite astuce consiste à y mettre un peu de sable pour qu'il absorbe l'eau et empêche le moustique de venir y pondre."

Si vous repérez un moustique tigre facilement reconnaissable à ses marques blanches, n'hésitez pas à le signaler sur la plate-forme de l'Anses.