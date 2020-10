Bourges : Pas de médecin aux Urgences, Magali Bessard dénonce une situation "inacceptable"

"100.000 habitants se sont trouvés dépourvus d'un service d'urgence" s'indigne Magali Bessard après la triste "première historique" qui s'est déroulée dans le service des Urgences de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier. Aucun médecin n'était présent pour coordonner les Urgences. C'est un interne qui a du assurer la gestion. Une situation que la première adjointe de la ville de Bourges et délégué en charge de la santé juge inadmissible mais qui ne la surprend malheureusement pas "ça fait des mois - pour ne pas dire des années- que le fonctionnement des urgences de Bourges ne tient qu'à un fil".

Manque chronique d'effectifs

L'élue fustige un manque de personnel chronique évoquant un établissement fonctionnant grâce à la bonne volonté de soignants surmenés, d'embauche d'intérimaires, de médecins de la base d'Avord ou encore de la réserve sanitaire. "On est passé d'un système qui devrait relever de l’exceptionnel à un système structurel, installé. C'est devenu la norme !" fulmine Magali Bessard

Les moyens existent soulignent pourtant l'élue "Quand on peut rémunérer des médecins intérimaires à 1500 euros la garde de 24 heures, on peut salarier des médecins. C'est à l'ARS et au ministère de la Santé de faire le nécessaire pour permettre l'embauche de médecins dans les territoires qui en sont le plus dépourvus." La ville de Bourges qui a donc décidé d'interpeller ces autorités sanitaires pour que des solutions soient mises en place.

Magali Bessard, première adjointe du maire de Bourges, déléguée à la santé et à l'égalité Femme/Homme. © Radio France - Michel Benoit

Bourges veut embaucher des médecins

La nouvelle équipe municipale consciente de la pénurie de médecins aimerait d’ailleurs en embaucher. C'était une des idées-fortes du programme de Yann Galut : l'embauche d'une dizaine de médecins par la ville de Bourges elle-même, un projet qui va d'abord passer par la création d'un centre Santé municipal. Un projet qui s'inscrit dans le plan de rénovation urbaine mais qui n'est est pour l'instant qu'au stade des études.