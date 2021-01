Bourges : premières vaccinations à l'Ehpad Taillegrain

Le département du Cher a déjà reçu 4875 doses du vaccin Pfizer BioNtech, et en recevra 3.900 supplémentaires la semaine prochaine. Jeudi, une trentaine de personnes (résidents et soignants) ont été vaccinés à l'Ehpad Résidence du Val d'Auron à Bourges, les premiers à l'être dans le département. Ce vendredi, c'est au tour du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, d'embrayer : une trentaine de résidents de l'Ehpad Taillegrain ont été vaccinés. Les premiers soignants de l'hôpital, (plus de 50 ans ou présentant des facteurs de co-morbidité) ont été également reçu leur dose vaccinale. Une seconde injection est prévue dans trois semaines.

L'équipe médicale chargée de la vaccination à l'Ehpad taillegrain de Bourges, entourent la première retraitée à avoir reçu l'injection : Annick Naboudet - Hôpital de Bourges

Les autorités espèrent que cette première phase de vaccination pour les personnes les plus à risques (auxquelles s'ajoutent les pompiers et les professionnels libéraux) sera terminée dans le Cher vers 25 janvier. Les premiers résultats sur les statistiques de la pandémie devraient se faire sentir vers mi-février. Cinq centres de vaccination vont ouvrir dans un premier temps à Bourges, Vierzon, St-Amand-Montrond (ce samedi 9 janvier) puis Sancerre et Sancoins (à partir du 15 janvier) et enfin Aubigny sur Nère (un peu plus tard).