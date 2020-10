Bourges : seulement un jour de congés de fin d'année pour certains soignants de l'hôpital

Les années précédentes, il était possible de prendre de quatre à six jours pour les fêtes de fin d'année. Cette année, c'est seulement trois jours, soit à Noël, soit à Nouvel an. Cette aide-soignante en est encore abasourdie : " Je suis écoeurée, dégoûtée. J'en aurais même pleuré en pensant à ma famille. Franchement, c'est très dur." Les personnels des soins de suite et de réadaptation n'ont pas eu droit à la prime Covid de 1.000 euros, seulement 500, alors qu'ils ont eu une quinzaine de cas à prendre en charge. Beaucoup l'ont vécu comme une injustice et cela renforce le malaise aujourd'hui : " On était auprès des patients, insiste cette infirmière. On a galéré. Et au final, on apprend que les gens qui étaient derrière un ordinateur et qui n'ont pas passé les portes des chambres, l'on eue. Quand on voyait que tous les bureaux de la direction étaient barrés avec du rubalise pour qu'on n'entre pas, comme si on était des pestiférés, c'était montrer, encore une fois que nous les soignants, on est de la merde."

Le malaise touche notamment les services de soins de suites et de réadaptation du centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un sentiment de mépris qui a poussé une partie des personnels à demander qu'on retire leurs numéros de portable de l'informatique de l'hôpital pour qu'ils ne soient plus rappelés sur leurs jours de repos : " C'est notre seul moyen de pression, reprend cette infirmière. On aime ce qu'on fait, mais on n'est plus des nonnes. Il est loin ce temps là. Bien sûr, qu'on est là pour nos patients, mais il ne faut pas en demander trop non plus. On tient aussi à notre santé." Pour Armelle Paris, déléguée CGT, c'est clairement le management de la direction de l'hôpital de Bourges qui a conduit à cette ambiance délétère : " On a un management autoritaire et inhumain où on traite les soit disant "héros" d'il y a quelques mois sans aucune considération. On a une direction qui ne sait pas communiquer ou qui ment parfois." Une tension qui expliquerait selon la CGT le manque d'attractivité de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges.