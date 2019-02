Bourges souhaite ouvrir une première année de médecine

Bourges, France

A la ville de Bourges, on ne veut pas baisser les bras. Le maire demande au doyen de la faculté de médecine de Tours d'ouvrir une première année de médecine dans la cité berruyère pour essayer de susciter plus de vocations parmi les étudiants berrichons. Ce ne serait qu'une première année, mais elle attirerait sans doute des étudiants berrichons, susceptibles de rester en Berry pour s'installer. Tout est bon pour lutter contre cette désertification médicale. Le centre hospitalier de Bourges n'accueille qu'une dizaine d'internes alors qu'il y aurait une quarantaine de postes possibles. Mais il n'y a pas de candidat. La faculté de médecine de Tours a donc mis en place une nouvelle mesure : " Le doyen a proposé à un certain nombre d'établissements dans la région d'accueillir des étudiants de 2eme cycle, explique la directrice du centre hospitalier Jacques Coeur, Agnès Cornillault. C'est nouveau. Jusqu'à présent, ces étudiants de 2eme cycle effectuaient leurs stages au CHU de Tours."

Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'hôpital de Bourges a tout de même réussi à convaincre 30 médecins de venir en 2018 (pour 12 départs). Ca reste très tendu aux urgences, en gériatrie, radiologie, anesthésie, et d'une manière générale dans les services où il y a des gardes : " Sur certaines spécialités, nous avons le devoir de pouvoir mobiliser à toute heure et tous les jours. C'est une contrainte forte pour les praticiens. Quand ils expriment que leur première objectif, c'est la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, on comprend tout de suite la difficulté qui est la nôtre quand on cherche à recruter." Depuis 10 ans, l'écart ne cesse de se creuser entre les zones bien pourvues en praticiens et les déserts médicaux qui se renforcent, y compris à l'échelle régionale. A défaut de coercition à l'installation (un choix que refuse le gouvernement, l'application d'un numerus clausus régional permettrait déjà de lutter efficacement contre cette situation.