Bourges : suspicion de Coronavirus chez une femme qui revenait d'Italie

L'information du Berry Républicain a été confirmée ce mardi matin à France Bleu Berry par la préfecture du Cher : une femme qui revenait d'Italie et présentant les symptômes du Coronavirus-Covid 19 s'est présentée ce lundi 24 février à l'hôpital de Bourges. Elle a ensuite été transférée vers l'hôpital d'Orléans. Nos confrères du Berry Républicain évoquent de leur coté, quatre cas de supicion de Coronavirus mais la préfecture n'a pas confirmé cette information.

Dans l'Indre, France Bleu Berry a révélé qu'un homme agé d'une soixantaine d'année a été pris en charge à l'hôpital de Tours pour des symptomes suspects également. C'est lui-même, de retour de Venise, qui a composé le 15 et le service des urgences de l'hôpital de Châteauroux. Par précaution et en attendant les résultats des examens, ce patient a donc été transféré sur l'hôpital de Tours. Depuis ce lundi et selon les instructions du ministre de la santé Olivier Véran, il y a dans chaque département, au moins un hôpital en capacité d'accueillir des patients en lien avec le Coronavirus. Dans l'Indre c'est évidemment celui de Châteauroux qui endosse cette charge au même titre que l'hopital de Bourges pour le Cher.