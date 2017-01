Bourges : Tout un quartier gallo-romain sous les pentes de Séraucourt

Elles ont démarré en novembre et seront terminées mi-avril : les fouilles se poursuivent sur les pentes de Séraucourt à Bourges, là où sera construite la nouvelle maison de la culture.

Les archéologues de Bourges Plus ont mis au jour des vestiges. Les plus anciens datent du troisiéme siècle avant Jésus-Christ. Tout est rebouché au fur et à mesure après avoir été cartographié. On a découvert des murs de maisons, une citerne antique ; une rue est en cours de déblaiement et peut-être un mausolée. On sait que ce secteur était urbanisé à l'époque gallo-romaine. Des thermes gallo-romains ont été retrouvés sur le site de l'ancienne maison de la culture à une centaine de mètres de là. Ces thermes qui avaient précipité la décision de mettre fin à son projet de rénovation. A priori, ces fouilles sur les pentes de Séraucourt, ne devraient pas avoir les mêmes conséquences. Le site a beaucoup souffert de la présence d'une carrière et les archéologues ne pensent pas découvrir de vrais trésors.

Plusieurs fosses de ce type ont été mis au jour par les archéologues de Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

Tout devrait être terminé pour le printemps de Bourges, mi-avril. le coût de ces fouilles (près de 600.000 euros) est pris en charge par la ville de Bourges.