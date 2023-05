Bourges : trois millions en moins pour l'hôpital psychiatrique George Sand

Un conseil de surveillance extraordinaire élargi a donc été convoqué ce vendredi pour alerter sur la situation. Parlementaires, et syndicats y étaient notamment associés pour voir quelle réponse donner à cette décision qui fait l'effet d'une bombe à l'échelle du département. Une bombe à fragmentation pour Jean-Paul Vadrot, président du conseil de surveillance, qui n'ose pas imaginer les conséquences qu'aura cette décision brutale sur le fonctionnement de l'établissement : " C'est un diktat. On pouvait parfaitement concevoir que la fermeture de Gargilesse nous ampute jusqu'à 1,2 million. Au delà, ce n'est pas normal. C'est une décision technocratique, prise à une période où il n'y avait plus de directeur à l'ARS et qui vise à nous prendre de l'argent parce que nous sommes considérés comme un établissement riche. C'est le résultat d'une bonne gestion et il ne faut pas nous le faire payer aujourd'hui."

Jean-Paul Vadrot, président du conseil de surveillance et le docteur Hamid Akram, président de la commission médicale d'établissement © Radio France - Michel Benoit

Le pavillon Gargilesse avait fermé en novembre 2019 à Chezal Benoit. Pourquoi prendre ce prétexte aujourd'hui se demande le conseil de surveillance. Trois millions en moins sur deux ans, cela aura automatiquement des répercussions sur la prise en charge des patients, craint le docteur Hamid Akram, président de la commission médicale d'établissement : " Il y aura moins d'infirmières qui se déplaceront à domicile parce qu'elles seront surchargées. Il y aura moins d'éducateurs qui seront recrutés pour accompagner les enfants, pour la réinsertion, la réhabilitation sociale. On veut nous retirer de l'argent alors que le Cher et une partie de l'Indre sur lesquels nous intervenons, présentent les indicateurs les plus mauvais de la région en termes de santé et de précarité. Ce n'est pas envisageable."

Le conseil de surveillance élargi de l'hôpital George Sand © Radio France - Michel Benoit

Cinquante emplois pourraient être sur la sellette et une nouvelle fois le site de Chezal-Benoit pourrait en souffrir pour Habiba Azouzi, représentante CFDT : " Le personnel est inquiet. Est-ce que cela va engager des mobilités forcées ? Est-ce que cela va entrainer des fermetures de lit ? Et qui va subir ces conséquences ? Notre inquiétude, je ne vous le cache pas, c'est la pérennité du site de Chezal-Benoit. " Députés et sénateurs devraient demander des explications à l'agence régionale de santé. Un drôle de cadeau d'anniversaire pour l'hôpital George Sand qui fête ses vingt ans (sous sa forme actuelle) le 11 mai.