Bourges : un centre de dépistage gratuit, à Avaricum

Il s'agit de tests antigéniques gratuits dont on connait le résultat en quinze minutes. Jessica est la première à se présenter en ce début d'après-midi à la boutique éphémère transformée en centre de dépistage : " J'ai le nez bouché depuis une semaine,. Parfois, je perds le goût ou l'odorat. Je veux me faire dépister pour ne pas contaminer ma famille et me rassurer. Si c'est positif, tant pis. Ce sera la quarantaine."

Le résultat du test est connu rapidement © Radio France - Michel Benoit

Il faut patienter 15 minutes pour connaitre le résultat du prélèvement effectué par la Croix Rouge, et s'il s'avère positif, un autre test est immédiatement réalisé pour confirmer les diagnostic : " Mes collègues ou moi-même réalisons un test PCR dans la foulée " détaille Maud, infirmière. " On l'envoie immédiatement au laboratoire. Cela évite à la personne d'avoir à prendre rendez-vous. Les résultat est connu en moins de 24H00. On demande également à la personne de s'isoler et elle nous donne une liste des gens qu'elle a côtoyés pour entamer le tracing et briser le plus tôt possible le risque de contamination."

Un partenariat Croix Rouge, Avaricum et ARS © Radio France - Michel Benoit

Un seul cas positif sur une quinzaine de prélèvements... Il faut casser la chaîne de transmission du virus qui redémarre (même si l'incidence reste faible pour l'instant en Berry). Et au 1er août, le pass sanitaire sera élargi. Ces tests sont donc appelés à être développés : " Au 1er Août, il faudra produire votre pass sanitaire pour aller au restaurant à Avaricum " prévient Anthony Pinon, directeur du centre commercial. " On est donc concerné. Ce centre de dépistage pourra donc être très utile pour tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés. On a répondu favorablement à son installation dans nos murs, parce qu'on veut tout faire pour éviter une reprise de l'épidémie. Il n'y aurait rien de pire que de devoir fermer à nouveau nos commerces en septembre. De notre côté, on veut également sensibiliser à la question de la vaccination. 150 personnes travaillent ici. 80 % a moins de trente et le taux de vaccination est donc encore faible dans nos équipes."

Le centre de dépistage est installé dans une boutique éphémère d'Avaricum © Radio France - Michel Benoit

L'arme absolue, c'est évidemment le vaccin rappelle Marie Vinent, directrice adjointe de l'ARS dans le Cher : " Beaucoup de personnes de 55 ans ne sont pas encore vaccinées dans le Cher, car elles n'étaient pas prioritaires. Il faut donc vraiment développer la vaccination. Ce n'est que comme cela, qu'on viendra à bout de l'épidémie." Dans le Cher, 43,8 % de la population a reçu deux doses de vaccination, contre 45 % en France. (57,5 % a reçu une dose contre 55,1 % en France, chiffres au 18 juillet). Le centre de dépistage de Bourges Avaricum est ouvert de 12H à 19H, du lundi au jeudi. Le dépistage est gratuit.