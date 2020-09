Bourges : un cluster à l'hôpital Jacques-Coeur

Dix-sept patients testés positifs au Covid, à l'hôpital de Bourges. Ces dix-sept malades se trouvaient dans le service de soins de suite et de réadaptation A. On ne déplore aucun cas grave pou le moment. Deux soignants sont également infectés, mais tous les résultats ne sont pas encore connus.

L'alerte dans ce service SSR A (service de soins de suite et de réadaptation A) remonte à samedi. Un patient a présenté des symptômes du Covid. Son test s'est révélé positif. Tout le service, patients et soignants, a donc été dépisté.

Sur les 25 patients, 17 se sont révélés positifs au Covid, mais aucun cas grave pour le moment. La priorité a donc été de les transférer dans des lits Covid et d'informer leurs familles pour repérer notamment les cas contacts. Les patients négatifs ont été placés en chambre individuelle et ont subi un test sérologique complémentaire. Il ne reste plus que cinq patients négatifs dans ce service, dans l'attente d'un transfert. Une trentaine de personnels soignants ont également été dépistés : sur douze résultats connus, deux se révèlent positifs. Ce qui surprend, c'est le nombre important de cas (les deux tiers du service) en si peu de temps alors qu'un protocole sanitaire scrupuleux est observé à l'hôpital.

Une chambre de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce dont on est certain, c'est que la contamination s'est faite dans ce service de soins de suite et de réadaptation puisque des précautions sont prises dès l'arrivée des patients à l'hôpital : " Tous les patients qui arrivent dans l'établissement sont testés et bénéficient d'un séjour en chambre seule, le temps d'avoir le résultat " précise le docteur Olivier Michel, président de la commission médicale de l'hôpital Jacques Coeur. Il faut maintenant tout passer au crible pour déterminer la source. Un travail de fourmi qui porte sur le respect du protocole par les soignants, sur l'utilisation et la désinfection du matériel notamment.

Une cause extérieure est également envisagée. Bénédicte Soilly-Loiseau, directrice adjointe qualité à l'hôpital de Bourges : " Nous avons repris les visites en gardant une forte vigilance sur le nombre de personnes qui peuvent être présentes simultanément dans la chambre, en remettant un masque à l'entrée de l'hôpital, en précisant également que le friction avec du gel hydro-alcoolique était obligatoire. Il est important de rappeler que les visiteurs sont aussi au coeur finalement de la qualité des soins de leurs proches." Le service n'accueillera personne tant que l'enquête ne sera pas terminée.