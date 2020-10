Bourges : un foyer Covid sur le site d'enseignement supérieur Hubert Curien

Un nouveau cluster à Bourges : une vingtaine d'étudiants du site Hubert Curien ont été repérés positifs au Covid 19. Six premiers cas avaient été détectés lors d'un dépistage massif organisé la semaine dernière à l'INSA de Bourges. Il s'agissait de six élèves scolarisés au campus Hubert Curien, rue Louis Mallet et non à Lahitolle. La plupart des cas sont asymptomatiques. Finalement, c'est une vingtaine d'élèves qui se sont révélés positifs. Ils ont été placés à l'isolement ainsi qu'un certain nombre de cas contacts. Le campus Hubert Curien reste ouvert.