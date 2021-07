Bourges : un mécénat qui va sauver des vies à l'hôpital Jacques Coeur

Seuls Orléans et Tours sont équipés dans la région de cette machine, baptisée ECMO. Le plus surprenant, c'est que cet appareil a été entièrement financé par le mécénat d'une entreprise berrichonne. C'est la chaîne de restauration rapide, Patàpain qui a offert les 50.000 euros pour cette machine. Une première en France. Le centre hospitalier Jacques Coeur n'aurait pas eu les moyens de s'offrir cet équipement.

Ecmo tient sur un petit chariot © Radio France - Michel Benoit

ECMO va améliorer les chances de survie des patients du Cher, se réjouit Marie-Catherine Besse, médecin au service de réanimation de l'hôpital de Bourges : " ECMO est une machine d'oxygénation extracorporelle. Elle a une fonction de pompe qui permet de remplacer la fonction cardiaque et une membrane d'oxygénation qui permet de remplacer le poumon en apportant de l'oxygène au niveau du sang et en permettant d'éliminer le dioxyde de carbone. " Ecmo va éviter d'avoir à transférer certains patients de réanimation vers Tours, il va également permettre de transporter en toute sécurité les victimes d'infarctus massif vers le plateau de chirurgie cardiaque adapté à leur état. On améliorera donc les chances de survie en cas de pathologie lourde.

Pascal Prély co-fondateur et pdg de Patàpain © Radio France - Michel Benoit

L'idée de ce mécénat remonte à novembre 2019, lorsque le co-fondateur de Patàpain a dîné entre amis avec une médecin du service de cardiologie de l'hôpital de Bourges. Ses propos ont fait mouche nous explique Pascal Prély, pdg de Patàpain : " Elle a parlé clairement de sauver des vies. Et cela m'a marqué. Je n'avais aucune idée du prix de cet appareil, mais on est une entreprise familiale et la décision a été rapide à prendre. On le finance sous forme de mécénat et donc la facture est moindre pour l'entreprise. Et puis c'est un one shot. Il y avait urgence et on a décidé de foncer. On se dit que la présence de cet appareil pourra peut-être aussi renforcer l'attractivité de l'hôpital de Bourges. On connait bien cette problématique d'attractivité à laquelle notre entreprise est également confrontée." Un investissement de 50.000 euros. Et Patàpain espère être imité par d'autres entreprises régionales. Le partenariat public/privé permettra peut-être de sauver l'hôpital public où les investissements sont de plus en plus contraints. A condition de simplifier aussi les procédures : la mise en service à l'hôpital de Bourges de cet appareil a nécessité un dossier administratif de près de 300 pages ! De quoi en décourager beaucoup !