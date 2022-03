Bourges : un registre des cancers dans le Cher, un jour ?

L'Association de Veille Environnemental du Cher (AVEC) se mobilise ce samedi à Bourges pour réclamer la création d'un registre des cancers dans tous les départements français et notamment dans le Cher. Pour l'instant, ce registre n'existe que dans 22 départements.

L'association AVEC a lancé une pétition sur internet et espère obtenir 3000 signatures avant de la remettre aux parlementaires en fin d'année. L'origine des cancers est multifactorielle, mais il faudrait affiner les données pour mieux prendre en compte certains éléments, estime Daniel Déprez, président de l'association AVEC : " Un registre des cancers, cela recense les malades du cancer, les décès, en rassemblant certains éléments tels que la profession, le lieu de vie, l'environnement général, les formes d'alimentation, de manière à pouvoir statistiquement faire émerger des causes possibles de cancers. " Dans le collimateur de l'association : les pesticides notamment...

Daniel Déprez, président de l'Association de Veille Environnementale du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ce registre pourrait peut-être mettre en évidence certaines statistiques ou facteurs favorisants : " Nous avons au sein de l'association un membre qui vit à Brinay (près de Vierzon). Il a un cancer de la prostate et a relevé que dans une rue de la commune, il y a pratiquement un cancer dans presque chaque maison " affirme Daniel Déprez. " Cela est vérifié et attesté par son infirmière. Cela interpelle ! Si le registre ne met rien en exergue, tant mieux, mais cela permettrait, je crois, de trouver des éléments qui attestent que tel produit, ou telle pollution peut générer des cancers. " L'objectif serait aussi de placer les autorités face à leurs responsabilités et de renforcer les mesures de prévention notamment sur le plan environnemental. L'association tiendra un stand ce samedi à partir de 15H00, place Simone Veil, près de l'office de tourisme de Bourges.