Bourges : une expérimentation pour lutter contre l'obésité dans le Cher

On est passé de 10 % d'obèses dans la population en 1997, à 17 % en France et même 18,5 % dans le Cher. Dans le département, 3.380 habitants présentent une obésité morbide. L'association Timéo (Traitement Innovant Multi Evaluations de l'Obésité) a prévu de prendre en charge 1.000 patients durant ces cinq années pour bâtir avec eux et un réseau de professionnels, un véritable parcours de soins et un suivi pour éviter la rechute... Dans le cadre de ce parcours de soins, tous les coûts seront remboursés par la sécurité sociale qui disposera de crédits spécifiques dans le Cher. Et pour établir le diagnostic, on prend en compte plusieurs critères très variés : " On prend la taille, le poids, mais également des indices spécifiques " explique le docteur Arnaud Boudenot, président de Timéo. " On prend en compte le taux de masse musculaire ou de masse grasse. On évalue la condition physique, la qualité de vie du patient. Tous ces paramètres vont rentrer dans une base de données. Ils seront analysés par un ordinateur qui va proposer des soins, mais c'est le médecin qui décidera de valider ou non la proposition. "

Le docteur Arnaud Boudenot a signé la convention pour créer Timéo 18 © Radio France - Michel Benoit

Le patient, selon son profil, se verra prescrire une panoplie de soins et la grosse nouveauté, c'est que tous ces soins seront remboursés. Ce qui n'est pas le cas en France actuellement : " Un financement global a été défini " détaille Patricia Sennesson, de la CPAM du Cher. " Il est de plus de 800.000 euros sur cinq ans. Cela permettra de financer des prestations de diététique, de psychologues, ou d'activité physique adaptée. Le patient n'aura rien à avancer puisqu'on sera dans le système du tiers-payant. " Un bilan sera fait au bout de six mois, puis tous les ans pendant cinq ans. Véronique Galpin, de l'association de patients Syndemix, applaudit : " C'est vraiment génial. Les personnes qui sont seules ou qui n'ont pas les ressources financières suffisantes peuvent rechuter, laisser tomber actuellement parce que le suivi contre l'obésité, ça peut revenir cher. " Une dizaine d'expérimentations départementales contre l'obésité vont être menées en France, toutes différentes. La meilleure sera généralisée dans cinq ans.