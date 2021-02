Bourges : une pétition pour sauver les hôpitaux

Cette initiative concerne évidemment l'hôpital Jacques Coeur de Bourges, mais aussi l'Ehpad Taillegrain et l'hôpital psychiatrique George Sand. Cette pétition, tirée à 10.000 exemplaires et accessible sur internet, demande également la réorganisation immédiate des urgences de Bourges. Pour les communistes, il faut décider d'un moratoire immédiat sur les fermetures de services : " Ca commence par cela ! " assène Jean-Pierre Plansson, secrétaire de la section PCF de Bourges. " Il faut absolument arrêter les suppressions de lits, les suppressions d'effectifs, les fusions de services. Le danger, c'est de transférer une partie de l'activité des blocs du centre hospitalier, vers la clinique Guillaume de Varye, dans ce contexte de pandémie. C'est inacceptable. Il faut revenir également sur la suppression du service d'addictologie de Chezal-Benoit, à l'hôpital George Sand." La section communiste de Bourges veut lancer la lute comme ce fut le cas à Vierzon, il y a trois ans pour sauver la maternité. L'objectif par cette pétition est de provoquer un déclic dans la population : " On sait que ce sera long et difficile " reconnait Guy Samiéri, membre du PCF à Bourges. " Mais il faut bien que quelqu'un lance le combat pour faire adhérer la population."

Le parti communiste passe à l'offensive à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le début d'un combat alors que le SMUR de Bourges n'a pas fonctionné encore pendant une nuit récemment, faute de médecin. Le problème, c'est que le centre hospitalier de Bourges n'attire pas suffisamment de médecins, ni d'internes : " Encore faut-il créer les conditions pour que ces médecins puissent venir " rétorque Jean-Pierre Plansson. " On sait que par exemple, il y a eu des problèmes de logement des médecins qui arrivaient à l'hôpital de Bourges. Et cela, c'est inadmissible." Certains médecins préfèrent parfois quitter le centre hospitalier d'où la demande des communistes d'un audit sur la gestion des personnels à l'hôpital de Bourges : " Certains médecins ont quitté l'hôpital de Bourges pour rejoindre des villes plus petites et des établissements à l'activité plus réduite " constate Guy Samiéri. " Certains médecins sont partis sur St-Amand-Montrond ou Vierzon. Cela peut questionner." Le parti communiste qui souhaite une augmentation annuelle de 5 % du financement de la sécurité sociale en France.