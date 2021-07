Bourges : une première infirmière en pratique avancée

Ces infirmières en pratique avancée (IPA) ont un diplôme Bac + 5 ( soit deux années de plus que les infirmières classiques) et on leur confie des tâches attribuées jusqu'alors aux médecins. L'idée, c'est de dégager du temps aux médecins pour qu'ils puissent se concentrer sur la plus-value de leur métier. Ce qui n'est pas neutre dans des régions comme la nôtre, très marquées par la désertification médicale. Virginie Fleuriet arrive au terme de ses deux années de formation supplémentaires ; cette infirmière libérale expérimentée (dix ans de pratique) va rejoindre un cabinet médical libéral de Bourges.

Le dr Michel, Laurent Toauvenin, Virginie Feuillet et Elisabeth Velon, du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ces infirmières en pratique avancée pourront donc décharger les médecins de certains actes : " On va pouvoir faire l'examen clinique du patient " décrit Virginie Fleuriet, en fin de formation à l'hôpital de Bourges. " On peut aussi adapter et modifier la posologie des traitements, mais pas les changer radicalement. Cela incombe toujours au médecin. D'ailleurs, le médecin reprend la main si on se sent dépasser et on travaille évidemment en liaison avec lui." Le rôle de ces IPA sera également de fluidifier les parcours de soins puisqu'elles en assureront la coordination ; ce qui n'est pas neutre pour l'hôpital, explique Elisabeth Velon, directrice des soins au centre hospitalier de Bourges : " On pourra sans doute aboutir à des séjours écourtés. Cela engendrera donc des économies et ce sera bénéfique au patient qui espère toujours rentrer le plus rapidement possible chez lui. Une hospitalisation, si elle s'allonge parce qu'on ne trouve pas d'accompagnement à domicile pour telle ou telle prise en charge, ce n'est pas satisfaisant. Cette infirmière en pratique avancée pourra jouer un rôle de coordinatrice important."

Le hall de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La présence des ces infirmières en pratique avancée devrait également améliorer l'attractivité des services où elles travailleront espère le docteur Michel, président de la commission médicale du centre hospitalier de Bourges : " Les délégations qui seront assumées par les IPA vont permettre aux spécialistes de se recentrer sur des activités hyper spécialisées, leur coeur de métier, et il devrait y avoir une certaine attractivité pour les médecins." De fait, certaines infirmières se sont déjà spécialisées et pourraient bénéficier de ce nouveau statut espère Laurent Thouvenin cadre de santé en cardiologie à l'hôpital de Bourges et co tuteur de cette IPA : " On a déjà des infirmières de télé-cardiologie. On en a qui sont spécialisées sur le rythmologie. Elles pourraient donc bénéficier de ce nouveau statut." Reste à définir précisément les protocoles d'intervention de ces infirmières dans les services et à leur accorder une juste reconnaissance. Pour l'instant, ces deux ans d'études supplémentaires n'apportent aucune gratification salariale.