Bourges : une première régionale à l'hôpital de Bourges sur un patient parkinsonien

Une première médicale régionale et on la doit au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges. Fin avril, un patient atteint par la maladie de Parkinson, s'est vu implanter une sonde dans l'estomac. Elle permet d'injecter directement le traitement pour ralentir la progression de la maladie.

C'est ce qu'on appelle la duodopathérapie. En région Centre Val de Loire, seul un jeune gastro-entérologue propose cette intervention validée depuis 2004 en France et il est donc au centre hospitalier Jacques Coeur. Dans la maladie de Parkinson, le cerveau ne fabrique plus la dopamine, cette hormone qui évite les tremblements et le ralentissement des mouvements. L'idée, avec cette intervention, est donc d'implanter une sonde directement dans l'organisme pour injecter cette dopamine. Intervention réalisée par le docteur Romain Lasset, gastro-entérologue à l'hôpital de Bourges : " On pose une sonde qui va directement dans l'estomac et qui pousse jusqu'au début de l'intestin qu'on appelle le duodenum. Cela rend la prise en continu et cela rend la disponibilité du traitement plus efficace. "

Le docteur Fanorena, neurologue (à gauche) et le docteur Lasset, gastro-entérologue © Radio France - Michel Benoit

L'opération ne dure que trente minutes. Elle est réservée aux patients sur qui les cachets de dopamine n'ont plus d'effet à cause de l'avancée de la maladie de Parkinson : " Les cachets atteignent leur limite quand la maladie est évoluée " avoue le docteur Evariste Fanorena, neurologue au centre hospitalier Jacques Coeur. " Il y a des troubles de la déglutition, également un ralentissement de l'évacuation gastrique. Le médicament risque d'être détruit dans l'estomac. Ici, on cible le duodenum pour avoir une absorption continue et fiable."

Le résultat est presque miraculeux puisque ce patient peut à nouveau marcher, nous explique Séverine Binon, infirmière référente Parkinson à l'hôpital de Bourges : " Maintenant il se déplace, certes avec un déambulateur mais il a beaucoup gagné en autonomie alors qu'il avait été contraint de rejoindre un Ehpad. Les infirmières du service de neurologie ont été formées pour accompagner les patients dans ces soins ainsi que les infirmières libérales qui apprennent comment utiliser la pompe et la recharger." Le malade, âgé d'une soixantaine d'années, a aujourd'hui pu regagner son domicile. Une infirmière passe chaque jour pour recharger la sonde en dopamine. La pompe a une durée de vie de 12 à 18 mois. Une technique certes invasive mais aux résultats probants.