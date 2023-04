Bourges : une salle d'accouchement nature au centre hospitalier

La salle propose plusieurs équipements destinés à apaiser la maman et la douleur. Evidemment, cette salle d'accouchement nature est réservée aux grossesses qui ne posent pas de souci, même si elle dispose d'équipements pour intervenir rapidement en cas de complication. Les futures mamans apprécient énormément l'immense baignoire qui est mise à leur disposition. Une eau à 35° ; des Leds pour une ambiance douce, cette baignoire rallie tous les suffrages. Stéphanie a été la première à l'utiliser pour la naissance de son petit Sidjay, le 18 janvier dernier : " Un bain bien chaud, une grande baignoire. Quand on est enceinte, c'est très pratique. On peut se tourner, on peut s'asseoir, s'allonger. Il y a les petites lumières. On peut également mettre la musique que l'on souhaite. Quand on accouche, la douleur ne passe jamais, mais cela apaise beaucoup. J'ai vraiment apprécié."

Stéphanie a été la première à utiliser la salle d'accouchement nature de l'hôpital de Bourges pour la naissance de son petit Sidjay © Radio France - Michel Benoit

L'eau chaude contribue à apaiser la future maman : " On a une dame qui a passé trois heures dans le bain, souligne Angélique Charon, l'une des sages-femmes. On est là pour les guider, pour leur montrer des positions. Elles décident du temps du bain mais on s'assure que tout se passe bien pour le bébé, grâce à un monitoring. Elles peuvent s'asseoir sur le ballon, se mettre à quatre pattes. L'idée, c'est qu'elles se se sentent le mieux possible. Elles peuvent aller s'allonger sur le lit. Elles peuvent se suspendre avec la liane, ou faire des étirements avec leur conjoint."

Une liane permet à la future maman de se suspendre © Radio France - Michel Benoit

La future maman maîtrise mieux son accouchement. Bien sûr, pas de péridurale (sauf si cela devenait nécessaire) et en cas de complication, la salle dispose de tout le matériel, rassure le docteur Julien Cirier, chef du pôle mère enfant : " L'une des premières complications de l'obstétrique, ça reste l'hémorragie de la délivrance. On n'imaginerait pas prendre en charge ce type de complication dans une salle qui n'aurait pas les moyens de le faire. "

Une partie de l'équipe de la maternité du centre hospitalier de Bourges, rassemblée autour du docteur Cirié, chef du pole mère-enfant © Radio France - Michel Benoit

Le papa est bien sûr présent et peut même accompagner sa conjointe dans les mouvements qu'elle souhaite réaliser. Il est recommandé aux futures mamans de faire connaître leur faveur pour cette salle d'accouchement nature, dès le début du suivi de leur grossesse pour qu'elles en prennent possession le mieux possible, le moment venu.