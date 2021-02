Bourges : une sépulture collective vieille de 5000 ans, mise au jour

Cette sépulture collective renfermait au moins quarante-quatre corps de tous âges. Reste maintenant à comprendre qui étaient ces personnes et comment elles sont mortes. Comme toujours en archéologie, l'enquête ne fait que commencer.

Quarante-quatre corps ont été comptabilisés dans cette sépulture collective. - INRAP

La datation au carbone 14 situe l'origine de cette fosse commune de 3.100 à 2.900 avant Jésus-Christ : " Sa découverte est un vrai coup de chance " estime Laure Pecqueur, archéo-anthropologue à l'INRAP. " Le premier diagnostic qui avait été fait, était passé juste à côté. Heureusement, il y en a eu un second et surtout elle est intacte. Souvent, on les découvre parce que la grue qui racle le terrain a donné un coup de godet dedans."

Laure Pecqueur, archéo-anthropologue tient à la main un emmanchement en bois de cerf découvert dans la sépulture. © Radio France - Michel Benoit

Une sorte de caveau en bois d'un peu plus de quatre mètres de long, un mètre soixante-quinze de large sur une cinquantaine de centimètres de profondeur. Quarante-quatre corps, 3.800 os ou fragments, des hommes, des femmes, des enfants qui vont être soumis à l'ADN : " On pourra peut-être définir des liens de parenté " poursuit Laure Pecqueur. " Cela nous permettra de voir si le fonctionnement de cette sépulture est familial ou de savoir si ces individus sont issus d'un même village ou de plusieurs. "

Des hommes, des femmes, des enfants, ont été déposés dans cette sépulture. - Inrap

A priori, il ne s'agit pas d'un massacre. Reste à savoir sur combien de temps, ces corps ont été amenés là : " On a trouvé surtout des fragments de céramique " détaille Laure Pecquer. " On n'a pas trouvé de vase antique, mais des silex, des lames notamment. Et aussi pas mal d'éléments de l'industrie osseuse et notamment plusieurs gaines d'emmanchement en bois de cerf, mais qui, à priori n'ont jamais servi. " S'agissait-il d'honorer la mémoire de certains défunts ? La question reste entière. C'est à cette période que sont apparues les premières tombes individuelles.